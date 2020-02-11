Проверит качество ремонта в детской больнице Бердска губернатор Новосибирской области Травников

Глава региона также обратится с приветственным словом к участникам собрания представителей трудовых коллективов учреждений Бердска.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников Завтра, 12 февраля 2020 14:00

Состоится рабочая поездка Губернатора Андрея Травникова в г. Бердск Глава региона проконтролирует качество капитального ремонта, ход оснащения современным медицинским оборудованием Бердской центральной городской больницы, детского поликлинического отделения № 1, обратится с приветственным словом к участникам собрания представителей трудовых коллективов учреждений, предприятий и общественности города Бердска, которое пройдет во дворце культуры «Родина». Начальная точка поездки — детское поликлиническое отделение № 1 ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» (ул. К. Маркса, 28). Начало в 14.00. Источник: Правительство Новосибирской области

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