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Проверит качество ремонта в детской больнице Бердска губернатор Новосибирской области Травников

16:00 11.02.2020 Фото: Sib-science.info
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Глава региона также обратится с приветственным словом к участникам собрания представителей трудовых коллективов учреждений Бердска.

Проверит качество ремонта в детской больнице Бердска губернатор Новосибирской области Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Завтра, 12 февраля 2020 14:00
Состоится рабочая поездка Губернатора Андрея Травникова в г. Бердск

Глава региона проконтролирует качество капитального ремонта, ход оснащения современным медицинским оборудованием Бердской центральной городской больницы, детского поликлинического отделения № 1, обратится с приветственным словом к участникам собрания представителей трудовых коллективов учреждений, предприятий и общественности города Бердска, которое пройдет во дворце культуры «Родина».

Начальная точка поездки — детское поликлиническое отделение № 1 ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» (ул. К. Маркса, 28). Начало в 14.00.

Источник: Правительство Новосибирской области

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