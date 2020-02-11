Проверит качество ремонта в детской больнице Бердска губернатор Новосибирской области Травников

Завтра, 12 февраля 2020 14:00
Состоится рабочая поездка Губернатора Андрея Травникова в г. Бердск
Глава региона проконтролирует качество капитального ремонта, ход оснащения современным медицинским оборудованием Бердской центральной городской больницы, детского поликлинического отделения № 1, обратится с приветственным словом к участникам собрания представителей трудовых коллективов учреждений, предприятий и общественности города Бердска, которое пройдет во дворце культуры «Родина».
Начальная точка поездки — детское поликлиническое отделение № 1 ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» (ул. К. Маркса, 28). Начало в 14.00.
Источник: Правительство Новосибирской области