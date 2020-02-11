«Банда GTA”: предупреждают об орудующих грабителях на трассе «Новосибирск — Кемерово» жителей Бердска

Пострадали несколько водителей

В Новосибирской области на трассе в сторону Кемерово орудует банда грабителей, об этом сообщается в сообществе «Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

Историю рассказал пользователь Василий Фролов. Он описал действия злоумышленников.

— В темное время суток, по проезжающей машине производится выстрел, пока не известно из какого точно оружия. Водитель, ошеломлённый хлопком и разбитым стеклом останавливается, что бы посмотреть, что произошло. В этот момент на него совершается нападение, оглушают ударом по голове и забирают машину, а водитель остаётся лежать на трассе, если не замёрзнет. Такие случаи происходят при подъезде к селу Егоровка, — рассказал Фролов.

Мужчина также добавляет, что с подобной ситуацией столкнулась супруга его знакомого.

Услышала хлопок и звук стёкла, но по наказу мужа не остановилась, доехала до ближайшего населенного пункта и обратилась в полицию. В заднем окне было обнаружено сквозное отверстие, правоохранители конечно списали на камень, но лично предупредили, что подобное обращение не первое, — добавляет Фролов.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.