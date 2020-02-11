11.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

«Банда GTA”: предупреждают об орудующих грабителях на трассе «Новосибирск — Кемерово» жителей Бердска

16:30 11.02.2020 Фото: Avesta-news.kz
0

Местные жители рассказывают, что неизвестные забирают автомобили у остановившихся водителей.

«Банда GTA”: предупреждают об орудующих грабителях на трассе «Новосибирск — Кемерово» жителей Бердска
Пострадали несколько водителей

В Новосибирской области на трассе в сторону Кемерово орудует банда грабителей, об этом сообщается в сообществе «Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

Историю рассказал пользователь Василий Фролов. Он описал действия злоумышленников.

— В темное время суток, по проезжающей машине производится выстрел, пока не известно из какого точно оружия. Водитель, ошеломлённый хлопком и разбитым стеклом останавливается, что бы посмотреть, что произошло. В этот момент на него совершается нападение, оглушают ударом по голове и забирают машину, а водитель остаётся лежать на трассе, если не замёрзнет. Такие случаи происходят при подъезде к селу Егоровка, — рассказал Фролов.

Мужчина также добавляет, что с подобной ситуацией столкнулась супруга его знакомого.

Услышала хлопок и звук стёкла, но по наказу мужа не остановилась, доехала до ближайшего населенного пункта и обратилась в полицию. В заднем окне было обнаружено сквозное отверстие, правоохранители конечно списали на камень, но лично предупредили, что подобное обращение не первое, — добавляет Фролов.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сталкивались с грабителями на трассах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Приняли за маньяка и лечили в психбольнице 12 лет невиновного жителя Екатеринбурга
17:15 11-02-2020
Приняли за маньяка и лечили в психбольнице 12 лет невиновного жителя Екатеринбурга
БердскГороскоп с 12 февраля по 19 февраля по знакам Зодиака для жителей Бердска
17:01 11-02-2020
Гороскоп с 12 февраля по 19 февраля по знакам Зодиака для жителей Бердска
Хлопок газа изуродовал дом и отправил семью в больницу в Краснодарском крае
17:00 11-02-2020
Хлопок газа изуродовал дом и отправил семью в больницу в Краснодарском крае
Забирать технологическую нефть для своих НПЗ начала Белоруссия
16:56 11-02-2020
Забирать технологическую нефть для своих НПЗ начала Белоруссия
Что творится на парковке автомобилей на Первомайской, негде встать!
16:53 11-02-2020
Что творится на парковке автомобилей на Первомайской, негде встать!
БердскФотомарафон "Мой папа" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
16:48 11-02-2020
Фотомарафон
Две сокращенные рабочие недели ждут жителей России. Как отдыхаем на 23 февраля и 8 марта
16:45 11-02-2020
Две сокращенные рабочие недели ждут жителей России. Как отдыхаем на 23 февраля и 8 марта
Магия цифр: Узнай свое число-талисман по жизни
16:42 11-02-2020
Магия цифр: Узнай свое число-талисман по жизни
Обморозил руки и ноги гулявший без одежды 2-летний ребенок в Башкирии
16:36 11-02-2020
Обморозил руки и ноги гулявший без одежды 2-летний ребенок в Башкирии
Бердск«Банда GTA”: предупреждают об орудующих грабителях на трассе «Новосибирск — Кемерово» жителей Бердска
16:30 11-02-2020
«Банда GTA”: предупреждают об орудующих грабителях на трассе «Новосибирск — Кемерово» жителей Бердска