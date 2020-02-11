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Две сокращенные рабочие недели ждут жителей России. Как отдыхаем на 23 февраля и 8 марта

16:45 11.02.2020 Фото: Минзан64
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Так как праздничный день 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 24 февраля.

Две сокращенные рабочие недели ждут жителей России. Как отдыхаем на 23 февраля и 8 марта
Длинных выходных в этом году не будет

В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян в этом году ждут три выходных дня — с 22 по 24 февраля, напомнили «Российской газете» в Роструде.

Так как праздничный день 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 24 февраля. Соответственно, следующая рабочая неделя продлится только 4 дня — с 25 по 28 февраля. 2020 год високосный, поэтому в нем на один день больше. В этом году есть 29 февраля.

За свою вековую историю «Мужской день» поменял немало названий. А с 2002 года по решению Госдумы 23 февраля признан нерабочим праздничным днем и получил название «День защитника Отечества».

Еще три нерабочих дня, напоминают в Роструде, ожидают россиян в марте. С 7 по 9 марта страна будет отдыхать в связи с празднованием Международного женского дня. 8 марта в этом году также выпадает на воскресенье, поэтому выходным будет и 9 марта. А рабочая неделя затем также продлится 4 дня — с 10 по 13 марта.

Затем длинные выходные будут только в мае: с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.

В Роструде также обращают внимание, что 21 февраля и 6 марта не считаются предпраздничными днями, поэтому они будут обычными — не сокращенными. На час продолжительность рабочего дня по закону сокращается только в те дни, которые непосредственно предшествуют праздничным.

Источник: Российская газета

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