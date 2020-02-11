Хлопок газа изуродовал дом и отправил семью в больницу в Краснодарском крае

Вот, что стало с домом после хлопка газа

Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю организована доследственная проверка по сообщению о хлопке газо-воздушной смеси в одном из частных жилых домов садоводческого товарищества Хуторок.

По предварительным данным, вечером 10 февраля 2020 года произошел хлопок газового баллона в деревянном доме, расположенном на улице 5-й проезд с последующим возгоранием. Соседи, услышав хлопок и обнаружив возгорание дома, сообщили в пожарную службу и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. В результате хлопка пострадала проживающая в домовладении семья из трёх человек, в том числе 14-летняя девочка. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Следственный комитет по Краснодарскому краю