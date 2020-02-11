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Обвинила в потере двух детей при родах россиянка врачей из США

16:11 11.02.2020 Фото: Tumentoday.ru
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Россиянка уверяет, что ей не оказали своевременную помощь. Она просила врачей, чтобы ее осмотрели.

Обвинила в потере двух детей при родах россиянка врачей из США
Но врачи не заметили разрыв матки при потугах.

Россиянка обвинила врачей элитной больницы Нью-Йорка в том, что потеряла при родах двоих детей. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам женщины, на 41-ой неделе беременности у нее начались схватки, после чего ее доставили в роддом Lenox Hill, где рожали многие американские знаменитости.

Женщина отмечает, что ее беременность проходила без осложнений. Но врачи не заметили разрыв матки при потугах. Россиянка уверяет, что ей не оказали своевременную помощь. Она просила врачей, чтобы ее осмотрели.

По ее словам, ее дети погибли именно из-за врачебной ошибки. Она намерена доказать это в суде.

Источник: РЕН ТВ

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От редакции

Кто виноват в смерти детей?

Аноним, 11 февраля 2020 17:02
это ж прям мекка всего! как так? ведь только в рашке врачи могут плевать на пациентов и не замечать банальных вещей!

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