Обвинила в потере двух детей при родах россиянка врачей из США

Россиянка уверяет, что ей не оказали своевременную помощь. Она просила врачей, чтобы ее осмотрели.

Но врачи не заметили разрыв матки при потугах.

Россиянка обвинила врачей элитной больницы Нью-Йорка в том, что потеряла при родах двоих детей. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам женщины, на 41-ой неделе беременности у нее начались схватки, после чего ее доставили в роддом Lenox Hill, где рожали многие американские знаменитости.

Женщина отмечает, что ее беременность проходила без осложнений. Но врачи не заметили разрыв матки при потугах. Россиянка уверяет, что ей не оказали своевременную помощь. Она просила врачей, чтобы ее осмотрели.

По ее словам, ее дети погибли именно из-за врачебной ошибки. Она намерена доказать это в суде.

Источник: РЕН ТВ