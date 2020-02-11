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К 18 годам приговорили убийцу полицейского на станции метро в Москве

16:22 11.02.2020 Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Муратова остановил полицейский Андрей Райский, которому показалось, что тот был пьян.

К 18 годам приговорили убийцу полицейского на станции метро в Москве
Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима

Мосгорсуд вынес приговор Нурлану Муратову, убившему полицейского на станции метро Курская в Москве в 2018 году. Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Убийство произошло 3 сентября 2018 года. Муратова остановил полицейский Андрей Райский, которому показалось, что тот был пьян. Он повел Муратова в отделение, но по пути они зашли в служебный туалет. Как установило следствие, там Муратов выхватил у полицейского пистолет и застрелил его, сбежав с места преступления.

5 февраля коллегия присяжных признала Муратова виновным в преступлении.

Сам Муратов свою вину в убийстве не признавал. По его словам, он услышал стрельбу, когда находился в туалете. «Я вышел [из туалета], там комната, женщина там была. Я сказал, там стрельба, скорую вызывайте. Потом я ушел на метро», — говорил Муратов на допросе.

Источник: РБК

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