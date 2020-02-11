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Секс-переписку российской учительницы и девятиклассника опубликовали в сети

16:26 11.02.2020 Фото: РЕН ТВ
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Дети пересылают друг другу подробности интимной жизни учительницы и ученика.

Секс переписку российской учительницы и девятиклассника опубликовали в сети
Следователи начали проверку

Громкий сексуальный скандал разгорелся в Астрахани. В редакцию новостного портала «Астрахань FM» обратилась местная жительница, которая заявила, что учительница вступила в интимную связь с одним из учеников 9-го класса.

Собеседница журналистов отметила, что дети пересылают друг другу откровенное видео, на котором запечатлены педагог и ученик. Следственный комитет проверяет эту информацию. В СУ СК РФ по Астраханской области в настоящее время располагают лишь данными, опубликованными в СМИ.

Между тем в распоряжении журналистов РЕН ТВ оказался скрин интимной переписки.

На данный момент нет подтверждения, что эта переписка подлинна и не является чьим-то злым розыгрышем. Возможно, что кто-то специально пытается очернить репутацию учительницы.

Известно, что женщина всегда была на хорошем счету. Она преподает биологию, является кандидатом педагогических наук и даже становилась учителем года.

В региональном министерстве образования и науки пока никак не прокомментировали ситуацию.

Источник: РЕН ТВ

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