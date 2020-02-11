Гороскоп с 12 февраля по 19 февраля по знакам Зодиака для жителей Бердска

ГОРОСКОП с 12 февраля по 19 февраля

ГОРОСКОП с 12 февраля по 19 февраля

Овен

До середины недели Овнам рекомендуется быть аккуратными в финансовых вопросах. Избегайте непонятных и авантюрных предложений: нужно понимать, что бесплатный сыр бывает только известно где, и всего лишь один раз. Выполняйте обещания, которые давали ранее. Больше времени уделяйте своей физической форме. От ваших усилий сейчас мало что зависит, но руководство может поручить такие задания, при выполнении которых у вас появятся большие возможности.

Телец

В начале недели, почувствовав вкус к новизне, некоторые из Тельцов решат для себя что-то важное. Однако не спешите объявлять об этом: окружающие могут воспользоваться полученной информацией, а вы в результате окажетесь в щекотливом положении. Причём информация, полученная в это время, потребует внимательного изучения. В середине недели Тельцы, возможно, получат деньги за давно сделанную работу. В выходные устройте себе отдых с комфортом.

Близнецы

Вас ожидает взаимопонимание и хороший приём, быстрое решение вопросов и вообще хорошее настроение. Особое значение в жизни Близнецов приобретут взаимоотношения с окружающими. С середины недели придётся теснее сближаться с другими людьми: на работе-с деловыми партнёрами, в личной жизни-с любимыми и близкими. Последние дни недели будут затишьем и периодом накопления сил перед бурей или каким-то заметным рывком в начале будущей недели.

Рак

На этой неделе вероятно улучшение финансового положения, но от авантюр лучше пока отказаться. Дела некоторых из Раков могут пойти не совсем так, как ожидалось, а их перспективы будут довольно туманными. Если нет уверенности в своих действиях, то лучше не спешить. Эта предусмотрительность позволит избежать многих проблем в дальнейшем. Однако не стоит ждать, что всё будет подано на блюдечке с каёмочкой известного цвета. Придётся потрудиться.

Лев

Некоторым изо Львов уже с начала недели отведена роль баловня судьбы. Личная жизнь проявится всеми цветами радуги. Супружеское счастье превратится в реальность. Это время должно принести вам какое-то важное внутреннее озарение и счастливое единение с близким человеком. В середине недели, как ни странно, не стоит беспокоиться из-за не слишком хороших отношений с родственниками. Редко когда вы бываете столь открыты, внимательны и тактичны.

Дева

В начаче недели вероятны важные для Девы звонки-постарайтесь их не пропустить. Если решите изменить имидж, наполнить жизнь интересными впечатлениями, то в это время по возможности больше путешествуйте. Вам необходимо просчитывать каждый шаг и продумывать каждое слово. Пятничное полнолуние принесёт некоторое напряжение, любое действие будет стоить усилий. Вместе с тем романтические чувства помогут Девам легко пережить этот период.

Весы

В начале недели все усилия, терпение и концентрацию направьте на ранее начатые дела, особенно, если они связаны с финансовыми обязательствами. Цели и замыслы некоторых из Весов в середине недели должны быть скрыты от окружающих, тогда всё сложится наилучшим образом. Вы можете внезапно почувствовать себя совершенно свободным человеком. Возможно, вы и в самом деле не связаны никакими обязательствами. Это также может означать, что вы запутались.

Скорпион

Неделя всепрощения, обретения любви. После конфликтов в недавнем прошлом этот период можно назвать периодом примирения. Вероятно, большую часть недели Скорпионы уделят улаживанию личных дел, что потребует больших затрат душевных сил. Есть вероятность, что изменится к лучшему социальный статус многих из Скорпионов, укрепится их авторитет на службе и в семье. У Скорпиона будет больше контактов с начальством или государственными инстанциями.

Стрелец

Начало недели благоприятно для решения особенно важных вопросов бизнеса. Вы можете рассчитывать на удачу во всех начинаниях. Стрельцы давно и терпеливо ждали удачной полосы, и близкие люди поддержат вас с большим энтузиазмом. Для некоторых из Стрельцов пришло время задумываться о воплощении в жизнь своих желаний. Судьба благосклонна ко всем Стрельцам, кто стремится достигнуть великих свершений в своей жизни. Выходные дни посвятите семье.

Козерог

В первой половине недели денежные поступления не предвидятся, зато возможны непредвиденные траты-в понедельник и среду. В пятницу у некоторых из Козерогов может улучшиться финансовое положение. Будьте готовы к любым неожиданностям, не расслабляйтесь. Следует проявить разумную бережливость, рассчитать бюджет. В выходные сделайте приобретения для дома. Кто-то из членов семьи может подкинуть идеи или возможности для новых заработков.

Водолей

В начале этой недели велика вероятность раскрытия некоей конфиденциальной информации вашими оппонентами, предупредить такой сценарий развития событий для Водолеев представляется маловероятным. Не обольщайтесь желанием полной свободы от всего и всех, да ещё любой ценой. Это не принесёт вам ничего, кроме разочарования и неприятностей. Ведь мы вольны только лишь в своём выборе, но не свободны от своих близких, и тем более от законов мироздания.

Рыбы

Интуитивно-мистическое восприятие реальности поможет Рыбам создать замечательную базу для грядущих успехов. Только планомерно повышайте собственную самооценку. Самое слабое звено у некоторых из Рыб, за прочность которого следует серьёзно беспокоиться,-здоровье. Его мощь-в духовном развитии, гармонии с природой. События окончания этой недели могут значительно улучшить благосостояние Рыб. В личной жизни вероятно обновление.