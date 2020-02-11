В 3,2 млн рублей оценила дворовые спортплощадки для тренажеров и хоккея власть Бердска

В перечень особо ценного имущества муниципального «Спортограда» внесли 14 площадок для занятия спортом и снегоуборочную машину. Остаточная стоимость их упала на 1 млн рублей.

Во дворе дома №18 на ул. Вокзальной появилась современная спортплощадка

Мэр Бердска Евгений Шестернин своим постановлением от 7 февраля утвердил список особо ценного движимого имущества, принадлежащего муниципальному учреждению «Спортоград».

В основном, это спортивные площадки во дворах и хоккейные коробки. Реестр составлен по данным на 1 января 2020 года. Судя по всему, предыдущий перечень, датированный 1 сентября 2019 года, устарел. И его теперь считают утратившим силу.

Общая остаточная стоимость ценных объектов «Спортограда» сейчас оценивается в 3,2 млн рублей. Первоначальная цена — на 1 млн рублей выше.

В новый перечень согласно постановлению главы входят спортплощадки для уличных тренажеров по адресам:

Микрорайон, 38 и 63 (остаточная стоимость 264 тыс. и 188 тыс. рублей соответственно)

ул. Вокзальная, 18 (252 тыс. рублей)

ул. К. Маркса, 47 (264 тыс. рублей)

ул. Кристальная, 15 (191 тыс. рублей)

ул. Ленина, 18 (234 тыс. рублей)

ул. Лунная, 8 (264 тыс. рублей)

Северный микрорайон, 20 (191 тыс. рублей)

ул. Новосибирская, 10 (145,4 тыс. рублей)

ул. Островского, 79 (153 тыс. рублей)

ул. Рогачева, 1 (153 тыс. рублей).

Кроме того, в список внесены универсальный спорткомплекс у дома №56 в Микрорайоне (196 тыс. рублей), баскетбольная площадка в микрорайоне Белокаменном (200 тыс. рублей), хоккейная коробка в Северном микрорайоне (373 тыс. рублей) и снегоуборочная машина.

Износ спортплощадок составляет от 40 до 100 тыс. рублей. Устанавливать их начали с 2017 года.