2-летние братья-близнецы погибли на пожаре в Омске

В причинах трагедии разбираются следователи

Трагедия произошла в доме на улице 1-я Ленинградская сегодня, 11 февраля. По данным СУ СК РФ по Омской области, в пятиэтажке горела одна из квартир. Сигнал о возгорании поступил около 11:30.

Сотрудники МЧС вынесли из огня двух мальчиков, братьев, возрастом всего два года и их 26-летнюю мать. Спасти детей не удалось. Малыши скончались в автомобиле скорой помощи. У их мамы врачи диагностировали признаки острого отравления продуктами горения. В тяжелом состоянии она госпитализирована. Отец на момент пожара был на работе.

По предварительной версии, причиной смерти детей стало отравление угарным газом, но следователи проверяют все версии. На месте пожара работают оперативники. В ходе следствия будут установлены причины возгорания. Пока по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Расследование продолжается.

Источник: om1.ru