Первая чеченская война: бардак и кровавый кошмар. Почему не получился блицкриг

Грозный, январь 1995 года. В 100 метрах от этого места погибла группа спецназовцев из Бердска

Четверть века прошла с тех пор, как российские войска «с целью восстановления конституционного порядка» начали боевые действия в Чечне. Но до сих пор нет однозначного ответа, почему началась война, кто ее развязал и допустил, были ли напрасными жертвы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в первую чеченскую войну погибло 14 военнослужащих из Бердской бригады спецназа, во вторую — 37.

И до сих пор не стерлись в памяти родных и близких погибших, оставшихся в живых участников те трагические события начала 1995 года. Они не забудут это никогда.

Бердчанин Петр попал на чеченскую войну 18-летним призывником. В феврале 2020-го он, разбирая архивы, натолкнулся на фотографии Грозного того времени, когда при штурме столицы Чечни погибла разведгруппа капитана Игоря Лелюха. Разбомбленный город в том месте, где были убиты бердские спецназовцы в ночь на 1 января 1995 года, спасая комбрига 131-го майкопской мотострелковой бригады. И снова нахлынули воспоминания…

— Архив я сам собирал, ребята, которые тоже воевали, поделились — кто-то успевал фотографировать, от журналистов что-то перепадало. Я решил это сохранить для истории. Фотографии сделаны в первых числах января 1995 года — самое начало первой чеченской кампании. Только вокзал запечатлели позже, когда оттуда уже убрали разбитую и сожженную военную технику. Там еще виден так называемый «дом Павлова», откуда масхадовцев долбили, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 11 февраля, Петр.

Он признался, что из воевавших в Чечне мало кто готов говорить, не хотят ворошить прошлое, будоражить тяжелые воспоминания:

— Потому что там реально была такая мясорубка… Там действительно, своры голодных собак трупы рвали. Если военнослужащих еще как-то подбирали, то убитых гражданских никто не трогал. Это совсем не романтика. Это такая грязь войны… Это страшная правда войны..

Воевавшие в Афганистане и в Чечне вторую войну оценивают как более жестокую и бессмысленную.

— Афганцы рассказывали, что там было проще и понятнее, что дисциплина и выучка советской армии еще были. Без бардака. А в Чечне все непонятно — кто, зачем — паника и кошмар. И друг по другу лупили. Морпехи в здании совмина были (напротив президентского дворца), а туда своя же бомба упала, 8 человек погибли сразу. По своим бомбили. Дурдом творился, — поделился Петр.

Тела Игоря Лелюха, Андрея Загорского и Александра Загороднего из Бердской бригады спецназа нашли на перекрестке улиц Комсомольской и Рабочей. Сейчас в Грозном это пересечение улиц Магомадова и Висаитова. Они не дошли буквально 100 метров до вокзала.

На фото он серо-голубого цвета. Разрушенные пятиэтажки это тоже на территории, примыкающей к вокзалу. Тогда это был Октябрьский район Грозного. Фотографию сделал Рутстем Клупов, помощник начальника разведки 131-й бригады. Тогда от был майором.

По словам Петра, сильно был разрушен центр города. А окраины, где располагались заводы, в том числе нефтеперегонные, не тронули.

— Бомбить Грозный начали еще в ноябре 1994 года. Мы пришли туда с оружием. В декабре Ельцин объявил о вводе войск в Чечню для восстановления конституционного порядка. А они со своим ваххабистким мировоззрением защищались. Политика появилась позже. С чеченцами, с которыми я рос с детства, мы обсуждали это. И сейчас я совсем иначе смотрю на войну. Хотя через 7 лет после первой чеченской, когда мне было 25, я рвался туда снова, чтобы мстить за наших погибших. Опытные офицеры меня отговорили: дурак, куда ты рвешься. Теперь я с высоты повзрослевшего 18-летнего пацана его прекрасно понимаю — не стоило туда соваться, — поделился мнением Петр.

Генерал Куликов: почему началась война в Чечне

Разрушенный привокзальный район в Грозном. Январь 1995 года

Генерал армии Анатолий Куликов, бывший министром внутренних дел РФ накануне вооруженного конфликта в Чечне объяснил, почему началась война. Федеральные войска вошли на территорию республики 12 декабря 1994 года после подписания президентом Ельциным указа.

— Накануне военных действий в Чечне творился беспредел. Она превращалась в криминальную зону. В 93-м на грозненском направлении было разграблено 4000 вагонов и контейнеров. Ущерб — 11 млрд рублей. За 10 месяцев 94-го разграблено еще 2000 вагонов. В республике с 800-тысячным населением за год совершено 2000 убийств. В Чечне гибли в основном русские. Ее покинули 200 тыс. человек, — рассказал в одном из интервью Куликов.

Масла в огонь подлил закон, позволяющий репрессированным народам возвращать территории, с которых они были изгнаны. Однако механизм возвращения не был прописан. А Дудаев на волне парада суверенитетов и как ярый националист решил вывести Чечню из состава России.

«То, что происходит в Чечне, — это длящийся позор, надругательство над Россией, причем надругательство, умело организованное именно таким образом, чтобы Россия могла претерпеть максимум бессмысленных унижений», — из выступления главы МВД, генерала армии Анатолия Куликова в Госдуме 2 октября 1996 года. К тому времени первая чеченская война шла почти два года.

Несмотря на договоренности между Дудаевым и Лебедевым (Хасавьюртовские соглашения Куликов считал унизительными), боевики и не собирались разоружаться, отказывались выдавать российских пленных. Куликов настаивал на отказе от каких-либо уступок, чтобы пресечь радикализм и распространение его на республики Северного Кавказа. А сепаратисты всерьез думали присоединить к Чечне Ингушетию, Дагестан, часть Ставрополья и обеспечить выход к Каспийскому морю. По мнению Куликова, Хасавьюртовские соглашения подразумевают, что Чечня на деньги России, с использованием всех ее ресурсов будет строить «экстремистски-криминальное государство с явно антироссийской направленностью».

Куликов предлагал продемонстрировать весь силовой потенциал, который ошибочно не задействовали в Чечне до сих пор. «Моя позиция и раньше, и тем более сейчас сводится к тому, чтобы ни одной копейки не выделять в Чечню», — заявил генерал Куликов, подчеркнув, что ни в коем случае нельзя выводить войска из занимаемых ими военных городков на территории Чечни: «Масхадову потребовались теплые казармы для своих боевиков, а наши солдаты могут спать в палатках, на снегу, в чистом поле». Куликов настаивал на том, что дееспособная армия и новейшее оружие против боевиков найдется немедленно, нужна лишь политическая воля. А ее тогда быть не могло, поскольку не было единства среди российских политиков. Более того, генерал был уверен, что о мире в Чечне с обеих сторон договаривались «криминальные авторитеты». Поэтому был второй штурм Грозного в июле 1996 года и город был с позором сдан сепаратистам поле отъезда оттуда секретаря Совбеза Сергея Дрогуша, ранее обвиняемого в хищении сотен миллионов рублей.

Почему в Чечне не было введено чрезвычайное положение, когда власть в свои руки взяли полевые командиры? По мнению Куликова, президент боялся, что парламент на пропустит закон о ЧП, помня о 1991 годе. А потом у закона появилось много противников среди тех, кто «почуял запах практически бесхозных денег, запах наживы». Для них война превратилась в коммерческое предприятие. Как считал Куликов, предлагаемые планы взятия Грозного в котел и предъявления ультиматума боевикам не понравились Александру Лебедю, который тогда был секретарем Совбеза и «хотел прослыть миротворцем». Потом появился «миротворец» Борис Березовский, обвинивший Куликова в предательстве и пригрозивший отставкой.