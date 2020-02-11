Прибавили 400 рублей к пенсии старикам старше 80 лет в России

Теперь доплаты к пенсии самым пожилым россиянам составляют 5334 рубля. В соцслужбах эту дотацию, которую дают только получателям традиционной страховой пенсии по старости, называют существенной.

Пенсионеры преклонного возраста получили надбавку

В России предусмотрено повышение социальных выплат по старости для людей, возраст которых превышает 80 лет. В итоге пенсионерам преклонного возраста добавят к ежемесячной пенсии и дотации еще 400 рублей, сообщают федеральные СМИ.

Таким образом с 2020 года в общей сумме социальное пособие по преклонному возрасту, помимо основной пенсии, составит 5334 рубля. В социальных службах эту дотацию назвали существенной.

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также гражданам, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.

В ПФР также отметили обязательное условием для получения дотации — пенсионер должен быть получателем традиционной страховой пенсии по старости.

Напомним, ранее 70% россиян сетовали на то, что они не смогут прожить на пенсию, когда их настигнет нетрудоспособный возраст.