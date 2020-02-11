Туалетную бумагу подарил депутатам за прибавку в 21 рубль пенсионер в Карелии. Сценка попала на видео

Как пояснил ветеран ФСБ, на индексацию он может купить два рулона самой дешевой туалетной бумаги. Речь идет о компенсации за проезд в общественном транспорте и услуги связи, которая не индексировалась на протяжении 12 лет.

Подполковник ФСБ в отставке, а ныне активист КПРФ Сергей Андруневич 10 февраля принес на заседание Заксобрания Карелии два рулона туалетной бумаги

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги. Видеозапись опубликована в соцсети «ВКонтакте».

«Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению», — сказал мужчина.

По информации местных СМИ, речь идет о компенсации за проезд в общественном транспорте и услуги связи, которая не индексировалась на протяжении 12 лет.

В конце прошлого года Конституционный суд Карелии признал это нарушением и обязал власти провести индексацию. В результате выплаты увеличились на процент официальной инфляции, что в абсолютных цифрах составило 21 рубль.

Чтобы выразить возмущение от лица старшего поколения, бывший летчик погранвойск, подполковник ФСБ в отставке, а ныне активист КПРФ Сергей Андруневич 10 февраля принес на заседание Заксобрания Карелии два рулона туалетной бумаги, передает gubdaily.ru.

Именно на столько ему хватило 21-рублевой прибавки, на которую хотят проиндексировать ветеранские выплаты в Карелии по инициативе губернатора Артура Парфенчикова. Ничего другого, как заявил Андруневич, на эти деньги нельзя себе позволить — даже не оплатить одну поездку в общественном транспорте.

Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда, — цитирует пенсионера партийный паблик. — На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению.

Андруневич напомнил, что выплаты ветеранам труда Карелии не индексировались последние 12 лет. Заставить власти вспомнить про это помогло только решение Конституционного суда Карелии, куда обратились члены общественной организации защиты прав граждан «Согласие». После того как суд решил, что длительная неиндексация 700 рублевых пособий нарушает права ветеранов, глава Карелии все-таки внес законопроект об их повышении — на уровень инфляции, которая в этом году, по данным Росстата, составляет 3%.

— Эта индексация после 12 лет нарушений — откровенный плевок властей в лицо стариков, — считает Сергей Андруневич. — Они совсем потеряли стыд. Себе зарплату поднимают ежегодно, а от стариков отмахиваются подачкой.

Действительно, Артур Парфенчиков ежегодно улучшает свое благосостояние — через повышение ежемесячного денежного поощрения себе и правительству. Последний раз он сделал это в ноябре прошлого года. Благодаря этому на содержание губернатора в бюджете 2020 года заложено 5,6 млн рублей — на 27,2% больше, чем в 2019-м. За вычетом НДФЛ, средняя зарплата Парфенчикова выросла до 400 с лишним тысяч рублей в месяц.