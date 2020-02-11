11.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Обсудит поправки в Конституцию с Путиным спикер заксобрания Новосибирской области Шимкив

19:30 11.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Андрей Шимкив входит в рабочую группу по изменению основного закона страны. В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступило 138 предложений, в рабочую группу — порядка 400.

Обсудит поправки в Конституцию с Путиным спикер заксобрания Новосибирской области Шимкив
Андрей Шимкив живет в Бердске

13 февраля председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив примет участие в заседании рабочей группы по поправкам к Конституции Российской Федерации. Сообщается, что с членами рабочей группы встретится президент РФ Владимир Путин.

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступило 138 предложений по поправкам к Конституции, в рабочую группу по изменению основного закона — порядка 400 предложений. Напомним, что совет Госдумы принял решение продлить период для внесения поправок и предложений до 14 февраля. Ранее планировалось, что Государственная дума прекратит принимать поправки 6 февраля.

В четверг, 13 февраля, запланировано заседание рабочей группы по поправкам к Конституции РФ, в которую входит председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив., сообщили во вторник в пресс-службу регионального парламента.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Все учтут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обсудит поправки в Конституцию с Путиным спикер заксобрания Новосибирской области Шимкив
19:30 11-02-2020
Обсудит поправки в Конституцию с Путиным спикер заксобрания Новосибирской области Шимкив
Туалетную бумагу подарил депутатам за прибавку в 21 рубль пенсионер в Карелии. Сценка попала на видео
19:15 11-02-2020
Туалетную бумагу подарил депутатам за прибавку в 21 рубль пенсионер в Карелии. Сценка попала на видео
Прибавили 400 рублей к пенсии старикам старше 80 лет в России
19:00 11-02-2020
Прибавили 400 рублей к пенсии старикам старше 80 лет в России
БердскПервая чеченская война: бардак и кровавый кошмар. Почему не получился блицкриг
18:38 11-02-2020
Первая чеченская война: бардак и кровавый кошмар. Почему не получился блицкриг
2-летние братья-близнецы погибли на пожаре в Омске
18:15 11-02-2020
2-летние братья-близнецы погибли на пожаре в Омске
БердскВ 3,2 млн рублей оценила дворовые спортплощадки для тренажеров и хоккея власть Бердска 1
18:00 11-02-2020
В 3,2 млн рублей оценила дворовые спортплощадки для тренажеров и хоккея власть Бердска
Интимное видео учительницы и 9-классника из Астрахани появилось в сети
17:45 11-02-2020
Интимное видео учительницы и 9-классника из Астрахани появилось в сети
БердскВоруют аккумуляторы и крадут в киосках банды подростков в Бердске. Одного отправили под домашний арест
17:39 11-02-2020
Воруют аккумуляторы и крадут в киосках банды подростков в Бердске. Одного отправили под домашний арест
Одежда подорожает на 20% из-за опасного коронавируса в Китае 1
17:30 11-02-2020
Одежда подорожает на 20% из-за опасного коронавируса в Китае
Приняли за маньяка и лечили в психбольнице 12 лет невиновного жителя Екатеринбурга 1
17:15 11-02-2020
Приняли за маньяка и лечили в психбольнице 12 лет невиновного жителя Екатеринбурга