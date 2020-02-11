Обсудит поправки в Конституцию с Путиным спикер заксобрания Новосибирской области Шимкив

Андрей Шимкив входит в рабочую группу по изменению основного закона страны. В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступило 138 предложений, в рабочую группу — порядка 400.

Андрей Шимкив живет в Бердске

13 февраля председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив примет участие в заседании рабочей группы по поправкам к Конституции Российской Федерации. Сообщается, что с членами рабочей группы встретится президент РФ Владимир Путин.

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступило 138 предложений по поправкам к Конституции, в рабочую группу по изменению основного закона — порядка 400 предложений. Напомним, что совет Госдумы принял решение продлить период для внесения поправок и предложений до 14 февраля. Ранее планировалось, что Государственная дума прекратит принимать поправки 6 февраля.

В четверг, 13 февраля, запланировано заседание рабочей группы по поправкам к Конституции РФ, в которую входит председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив., сообщили во вторник в пресс-службу регионального парламента.