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Поправки по использованию маткапитала внесла «Единая Россия» в Госдуму

20:00 11.02.2020 Фото: Википедии
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Кроме того, партийцы предлагают продлить действие программы материнского капитала до 2026 года. Теперь 466 617 рублей будет получать тот, кто с 1 января 2020 года родил или усыновил первого ребенка. При появлении второго выплата составит 616 617 рублей.

Поправки по использованию маткапитала внесла Единая Россия в Госдуму
Путин предложил выплачивать маткапитал на 1 ребенка в послании Федеральному собранию
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Поправки по использованию маткапитала внесла Единая Россия в Госдуму

Поправки по использованию маткапитала внесла «Единая Россия» в ГосдумуПоправки о маткапитале на первого ребенка внесли в ГосдумуЕщё 50 новостей

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией. Об этом сообщается на сайте партии.

Согласно документу, маткапитал в размере 466 617 рублей будет выплачиваться тем, у кого с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. При появлении второго и последующих детей выплата составит 616 617 рублей.

Кроме этого, решение о выдаче сертификата на материнский капитал будет приниматься не в течение месяца, как раньше, а в течение 15 дней.

Поправки были разработаны в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию 15 января. Тогда Путин заявил, что с января 2020 года будет выплачиваться маткапитал на первого ребенка, а сумма выплат при рождении второго ребенка увеличится на 150 тыс. рублей и будет индексироваться ежегодно.

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