Поправки по использованию маткапитала внесла «Единая Россия» в Госдуму

Кроме того, партийцы предлагают продлить действие программы материнского капитала до 2026 года. Теперь 466 617 рублей будет получать тот, кто с 1 января 2020 года родил или усыновил первого ребенка. При появлении второго выплата составит 616 617 рублей.

Путин предложил выплачивать маткапитал на 1 ребенка в послании Федеральному собранию

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией. Об этом сообщается на сайте партии.

Согласно документу, маткапитал в размере 466 617 рублей будет выплачиваться тем, у кого с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. При появлении второго и последующих детей выплата составит 616 617 рублей.

Кроме этого, решение о выдаче сертификата на материнский капитал будет приниматься не в течение месяца, как раньше, а в течение 15 дней.

Поправки были разработаны в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию 15 января. Тогда Путин заявил, что с января 2020 года будет выплачиваться маткапитал на первого ребенка, а сумма выплат при рождении второго ребенка увеличится на 150 тыс. рублей и будет индексироваться ежегодно.