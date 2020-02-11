Считать валежником упавшие в шторм деревья и разрешить их собирать требуют депутаты Новосибирской области

Министр природных ресурсов поспорил с парламентариями — что можно называть деловой древесиной. Но сообщил, что за год действия закона граждане собрали 12 тыс. кубометров валежника. Всего троих наказали за нарушения.

На земле валяется, но не валежник

Комитет Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям подвели итоги первого года свободного сбора населением валежника. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

О практике правоприменения областного закона от 15.12.2007 №185-03 «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в Новосибирской области» (в части заготовки гражданами валежника для собственных нужд) рассказал депутатам министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

По словам министра, с февраля 2019 года, когда были внесены изменения в правила сбора гражданами для недревесных лесных ресурсов, граждане для целей отопления собрали порядка 12 тысяч кубометров валежника. Причём наибольшую величину дал Болотнинский район — порядка трёх тысяч «кубов».

«На самом деле, с вашей стороны были предложения не применять жёстких карательных мер для нарушителей, — напомнил Андрей Даниленко депутатам. — Все начальники отделов лесных отношений и лесхозов получили указания сильно «не цепляться», особенно, если речь идёт о берёзе. По итогам года у нас было всего три случая, за которые мы привлекли при сборе валежника к административной ответственности. Два из них связаны с хищением сухостойной древесины вместо валежника, один – с нарушением правил пожарной безопасности, когда на месте заготовки валежника был оставлен вершинник. Общая сумма штрафов составила 10 тысяч рублей».

Депутат Олег Мирошников попросил уточнить – что является валежником, а что – нет. «Вот прошёл ветровал, снеговал. Дерево упало, корни вывернуло, хвоя зелёная, — объяснил депутат. Так это валежник или деловая древесина?»

По мнению Андрея Даниленко, это — деловая древесина и уборкой её должен заниматься лесхоз.

«Тогда ваша позиция идёт в разрез с федеральной, в которой чётко сказано – ветровал, снеговал — не может относиться к деловой древесине», — заявил Олег Мирошников.

К единой точке зрения оппоненты так и не пришли, и министр предложил депутату продолжить дискуссию, опираясь на данные статистики и положения Лесного кодекса.

Подводя итог обсуждению, председатель комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма отметил положительный результат от изменений в порядке сбора валежника. «Леса возле сёл стали намного чище, порядка 12 тысяч кубометров населением заготовлено, — отметил Олег Подойма. — Конфликтных ситуаций было всего три. Можно уверенно утверждать, что наш закон, который не потребовал каких-то финансовых вложений со стороны областного бюджета, дал очевидный позитивный, положительный эффект — как для удобства жителей сельских территорий, так и для обеспечения пожарной безопасности в лесах».