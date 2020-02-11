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Считать валежником упавшие в шторм деревья и разрешить их собирать требуют депутаты Новосибирской области

20:30 11.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Министр природных ресурсов поспорил с парламентариями — что можно называть деловой древесиной. Но сообщил, что за год действия закона граждане собрали 12 тыс. кубометров валежника. Всего троих наказали за нарушения.

Считать валежником упавшие в шторм деревья и разрешить их собирать требуют депутаты Новосибирской области
На земле валяется, но не валежник

Комитет Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям подвели итоги первого года свободного сбора населением валежника. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

О практике правоприменения областного закона  от 15.12.2007 №185-03 «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в Новосибирской области» (в части заготовки гражданами валежника для собственных нужд) рассказал депутатам министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

По словам министра, с февраля 2019 года, когда были внесены изменения в правила сбора гражданами для недревесных лесных ресурсов, граждане для целей отопления собрали порядка 12 тысяч кубометров валежника. Причём наибольшую величину дал Болотнинский район — порядка трёх тысяч «кубов».

«На самом деле, с вашей стороны были предложения не применять жёстких карательных мер для нарушителей, — напомнил Андрей Даниленко депутатам. — Все начальники отделов лесных отношений и лесхозов получили указания сильно «не цепляться», особенно, если речь идёт о берёзе. По итогам года у нас было всего три случая, за которые мы привлекли при сборе валежника к административной ответственности. Два из них связаны с хищением сухостойной древесины вместо валежника, один – с нарушением правил пожарной безопасности, когда на месте заготовки валежника был оставлен вершинник. Общая сумма штрафов составила 10 тысяч рублей».

Депутат Олег Мирошников попросил уточнить – что является валежником, а что – нет. «Вот прошёл ветровал, снеговал. Дерево упало, корни вывернуло, хвоя зелёная, — объяснил депутат. Так это валежник или деловая древесина?»

По мнению Андрея Даниленко, это — деловая древесина и уборкой её должен заниматься лесхоз.

«Тогда ваша позиция идёт в разрез с федеральной, в которой чётко сказано – ветровал, снеговал — не может относиться к деловой древесине», — заявил Олег Мирошников.

К единой точке зрения оппоненты так и не пришли, и министр предложил депутату продолжить дискуссию, опираясь на данные статистики и положения Лесного кодекса.

Подводя итог обсуждению, председатель комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма отметил положительный результат от изменений в порядке сбора валежника. «Леса возле сёл стали намного чище, порядка 12 тысяч кубометров населением заготовлено, — отметил Олег Подойма. — Конфликтных ситуаций было всего три. Можно уверенно утверждать, что наш закон, который не потребовал каких-то финансовых вложений со стороны областного бюджета, дал очевидный позитивный, положительный эффект — как для удобства жителей сельских территорий, так и для обеспечения пожарной безопасности в лесах».

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От редакции

Упавшие деревья принадлежат лесхозу?

Аноним, 11 февраля 2020 21:16
Конечно лесхозу- сгниют на земле, но "трогать её не могли"!

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