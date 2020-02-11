Обмороженного раздетого 2-летнего мальчика нашли ночью во дворе частного дома в Башкирии

Ребенок, как выяснили следователи СК, проживал с матерью, действиям которой дадут правовую оценку. Пострадавшего мальчика госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Как ребенок оказался ночью раздетым на улице, выясняет СК

В Республике Башкортостан по факту обморожения ребенка возбуждено уголовное дело, сообщили в главке Следственного комитета России сегодня, 11 февраля.

Следственными органами СКР по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту причинения 2-летнему ребенку тяжкого вреда здоровью в результате обморожения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

По версии следствия, 10 февраля 2020 года в ночное время 2-летний ребенок был обнаружен во дворе частного дома, где проживал совместно с матерью, без верхней одежды, с признаками общего переохлаждения и обморожения отдельных частей тела, после чего был госпитализирован. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Следователями совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, допрашивается мать и другие члены семьи и близкие, с которыми проживал пострадавший, устанавливается, при каких обстоятельствах ребенок мог оказаться на улице, изучаются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи пострадавшего, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы, в ходе расследования действиям матери ребенка будет дана правовая оценка.