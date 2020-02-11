Как умудряются покупать еду всего на 20 тыс. в месяц?

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Роман:

— Не понимаю, как некоторые умудряются покупать еду всего на 20 000 рублей в месяц. Давайте разберемся. Распишу свой средний дневной рацион. Утром иду в кафешку рядом с домом. Яичница с беконом — 350 р., тосты — 120 р., кофе Латте — 450 р. Потом иду на работу. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.30. Иду в другую кафешку у работы/пиццерию. Если иду в кафешку, ем на 1300 рублей — мясо, овощи, гарнир и зелёный чай, простейшая еда. Если в пиццерию, то отдаю 800 за пиццу и 120 за зелёный чай. Выходит чуть дешевле, но очень вредно. В супермаркете покупаю йогурт за 140 и орехов, обычно кешью, 200 рублей. Вечером после работы иду в ту же кафешку у дома, где заказываю стейк и овощи — 1800 рублей. Ну и домой иногда беру фисташек полкило, 300 рублей. На выходных рацион сильно не отличается. Итого никак не меньше 150 в месяц, обычно больше, заметьте, никаких омаров и чёрной икры.