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Как умудряются покупать еду всего на 20 тыс. в месяц?

20:32 11.02.2020
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Я утром иду в кафешку, днем — в пиццерию, вечером — в кафешку, иногда домой беру полкило фисташек. Итого не меньше 150 в месяц. Заметьте, никаких омаров и чёрной икры.

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Роман:
— Не понимаю, как некоторые умудряются покупать еду всего на 20 000 рублей в месяц. Давайте разберемся. Распишу свой средний дневной рацион. Утром иду в кафешку рядом с домом. Яичница с беконом — 350 р., тосты — 120 р., кофе Латте — 450 р. Потом иду на работу. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.30. Иду в другую кафешку у работы/пиццерию. Если иду в кафешку, ем на 1300 рублей — мясо, овощи, гарнир и зелёный чай, простейшая еда. Если в пиццерию, то отдаю 800 за пиццу и 120 за зелёный чай. Выходит чуть дешевле, но очень вредно. В супермаркете покупаю йогурт за 140 и орехов, обычно кешью, 200 рублей. Вечером после работы иду в ту же кафешку у дома, где заказываю стейк и овощи — 1800 рублей. Ну и домой иногда беру фисташек полкило, 300 рублей. На выходных рацион сильно не отличается. Итого никак не меньше 150 в месяц, обычно больше, заметьте, никаких омаров и чёрной икры.

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От редакции

Как часто вы позволяете себе обедать или ужинать в кафе?

Аноним, 11 февраля 2020 21:02
Мальченке явилось во сне.Кроме корки хлеба и стакана воды ничего и нет.Неужели среди нас затесался депутат Госдумы Сказочник
Аноним, 11 февраля 2020 21:04
Ну что ты, Роман, распетушился? Когда чё иную икру и омаров себе позволишь, тогда и пиши!
Leonnz, 11 февраля 2020 21:06
Вы директором работаете? или банкиром? стописят штук в месяц на еду??????????
350 на яйки??? дома не судьба десяток купить за полста рублей на три утра хватит....
Вам все расписать или это жесткий троллинг?
Аноним, 11 февраля 2020 21:10
Просто тролль...
Аноним, 11 февраля 2020 21:12
Если будешь покупать яйца и сам их жарить по утрам ?
Умудряются не только еду покупать а еще и за ком услуги платить.

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