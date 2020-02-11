Покупает акции Сбербанка у ЦБ ради сохранности вкладов правительство России

По версии Минфина, это устранит конфликт интересов. Долю выкупят за счет средств Фонда национального благосостояния.

Для осуществления выхода ЦБ из капитала Сбербанка разработан законопроект

Правительство собирается выкупить долю Центробанка в Сбербанке, сообщили в Минфине.

«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств ФНБ (Фонда национального благосостояния. — Прим. ред.) по рыночной стоимости», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там также сказано, что инвестиции ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления средствами фонда: будет обеспечена сохранность вложенных средств и стабильный доход от их размещения.

«Ожидаемая дивидендная доходность акций ПАО «Сбербанк России» по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа», — отметили в финансовом ведомстве.

Для осуществления выхода ЦБ из капитала Сбербанка разработан законопроект, его уже направили в правительство, передает РИА Новости. В документе указано, что совмещение роли акционера, регулятора и надзорного органа может провоцировать конфликт интересов, а продажа акций снимает эту проблему.