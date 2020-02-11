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Покупает акции Сбербанка у ЦБ ради сохранности вкладов правительство России

21:00 11.02.2020 Фото: Википедии
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По версии Минфина, это устранит конфликт интересов. Долю выкупят за счет средств Фонда национального благосостояния.

Покупает акции Сбербанка у ЦБ ради сохранности вкладов правительство России
Для осуществления выхода ЦБ из капитала Сбербанка разработан законопроект

Правительство собирается выкупить долю Центробанка в Сбербанке, сообщили в Минфине.

«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств ФНБ (Фонда национального благосостояния. — Прим. ред.) по рыночной стоимости», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там также сказано, что инвестиции ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления средствами фонда: будет обеспечена сохранность вложенных средств и стабильный доход от их размещения.

«Ожидаемая дивидендная доходность акций ПАО «Сбербанк России» по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа», — отметили в финансовом ведомстве.

Для осуществления выхода ЦБ из капитала Сбербанка разработан законопроект, его уже направили в правительство, передает РИА Новости. В документе указано, что совмещение роли акционера, регулятора и надзорного органа может провоцировать конфликт интересов, а продажа акций снимает эту проблему.

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От редакции

Государство не будет в проигрыше?

Иван, 11 февраля 2020 21:27
Не совсем понял,кто у кого покупает? Но чувствую попахивает ваучерами

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