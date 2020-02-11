За «крышевание» подпольного казино взятку 1,4 млн рублей и 8 лет колонии от суда получил экс-полицейский в Новосибирске

Осужденный ежемесячно получал 100 тыс. рублей за каждое игорное заведение. Взамен он информировал о проводимых проверках по пресечению незаконного игорного бизнеса. Кроме денег он получил IPhone 5S стоимостью 24 тыс. рублей. Суд длился полтора года.

Бывший полицейский отправился за решетку на 8 лет

В Новосибирске вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника полиции за получение взятки, сообщили сегодня, 11 февраля в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении в отношении 34-летнего бывшего оперуполномоченного отдела полиции №8 «Кировский» УМВД по Новосибирску по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег и иного имущества за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя).

По данным следствия, с 2015 по 2016 год сотрудник полиции, с целью получения материальной выгоды, предложил лицу, занимающемуся на территории Новосибирска незаконной игорной деятельностью предупреждать его о предстоящих проверках со стороны сотрудников полиции за денежное вознаграждение. Первые денежные средства за информацию полицейский получил в феврале 2016 года, а с мая по август 2016 года денежные средства полицейский получал по фиктивному договору займа составленному на 3 млн рублей. В общей сложности за распространение служебной информации полицейский получил взятку более 1,4 млн рублей.

Противоправная деятельность полицейского была выявлена и пресечена службой собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области.

Приговором суда экс-полицейский осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обвинительное заключение утверждено заместителем областного прокурора Андреем Турбиным 24 августа 2018 года.Суд длился полтора года.

По данным прокуратуры, обвиняемому ежемесячно давали взятки в виде денег в размере 100 тыс. рублей за каждое игорное заведение. Взамен сотрудник в погонах обязался информировать указанное лицо о проводимых полицейскими мероприятиях, направленных на выявление и пресечение незаконного проведения азартных игр. Кроме денег он получил мобильный телефон IPhone 5S стоимостью 23 990 рублей.