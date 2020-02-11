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Избили за русский язык группу россиян и украинцев в Польше

21:45 11.02.2020 Фото: torun.wyborcza.pl
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Неизвестные в это время кричали «Польша для поляков». Как сообщили в полиции, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские пытаются установить личности преступников.

Избили за русский язык группу россиян и украинцев в Польше
Нападавшие попали на камеры видеонаблюдения

В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Gazeta Wyborcza. Инцидент произошел в городе Торунь. Поздно ночью неизвестные с криками «Польша для поляков» напали на группу из пяти человек, среди которых были иностранцы, а также местные жители.

«Они не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьезной», — написал в фейсбуке один из пострадавших, проживающий в Торуни.

По его словам, люди на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших.

«Я побывал в разных странах. Будь то Россия, Украина или Китай — везде ко мне относились с уважением, и я мог рассчитывать на помощь других людей», — говорится в посте пострадавшего.

Он добавил, что подобные случаи притеснений и нападений на национальной почве в последнее время участились. Мужчина написал, что после этого не понимает, как приглашать в Польшу своих друзей из других стран.

Как сообщили в полиции, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские пытаются установить личности преступников.

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От редакции

В Польше свирепствуют русофобы?

Аноним, 11 февраля 2020 22:07
Ну началось. Президенту ударило в голову - хор подвывал тут как тут. Что с Польшей, что с конституцией - одна и та же ситуация.

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