Экс-президенты России получат пожизненный статус сенаторов даже в случае досрочной отставки

Такие поправки в Конституцию предложили члены рабочей группы. Впрочем бывшие главы государства вправе отказаться от членства в Совете Федерации.

Поправки в Конституцию Владимир Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию

Бывшие президенты России могут получить пожизненный статус члена Совета Федерации, говорится в сообщении комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Такие поправки в Конституцию предложены рабочей группой ко второму чтению президентского законопроекта с уточнением Основного закона страны.

Заседание думского комитета по этим поправкам запланировано на среду, 12 февраля. Бывшие руководители государства имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу Совету Федерации, поддержал идею рабочей группы председатель думского комитета Павел Крашенинников.

Стать пожизненными сенаторами президенты смогут после окончания своих полномочий или в случае их досрочного прекращения, говорится в сообщении комитета. При этом у бывших президентов сохраняется право отказаться от статуса сенаторов, передают «Ведомости».

Согласно поправке, внесенной в Конституцию в 2014 году, президент вправе самостоятельно назначить до 10% сенаторов (это 17 человек). При этом сенаторы, назначенные по президентской квоте (официально они называются представителями Российской Федерации), не могут быть сразу же отправлены в отставку сменщиком назначившего их президента — тот сможет назначить «своих» сенаторов только переизбравшись на второй срок. Президент Владимир Путин ещё ни разу не пользовался этим своим правом, его сенаторов в Совете Федерации нет.

Новыми поправками в Конституцию, которые завтра рассмотрит думский комитет, норму о «президентской квоте» сенаторов предложено переработать: количество президентских сенаторов увеличить до 30 человек, сообщил журналистам Крашенинников. Семерых из этих 30 сенаторов предложено наделить статусом «пожизненных», добавил Крашенинников.

С идеей ввести институт пожизненных сенаторов и расширить президентскую квоту на прошлой неделе выступил академик РАН Александр Чубарьян. Он привел в пример итальянский Сенат, где из 315 членов шестеро наделены такими статусом. В их числе, добавил академик, все бывшие президенты страны с их согласия. Чубарьян допустил принятие такой нормы в России, уточнив, что вечно заседать в палате регионов также можно наделить правом выдающихся деятелей культуры, медицины и науки.