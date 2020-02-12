Отшвырнул и обматерил: С агрессивным отцом обидевшем пациентов в очереди к педиатру разбирается полиция Бердска

Начальник полиции Владимир Соколов сообщил, что материал в работе: кого-то не нашли, а кого-то не опросили. Правоохранители не приняли решение по инциденту.

Детская поликлинка временно располагалась в отделении ЦГБ на ул.Пушкина, 172

Инициирована проверка по факту скандала в детской поликлинике на Пушкина,172. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил сегодня, 11 февраля, начальник полиции Бердска Владимир Соколов.

— Материал еще в работе. Решение по нему еще не принято. Кого-то не опросили, кого-то не нашли, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» главный полицейский Бердска сегодня, 12 февраля.

Сама же Ольга в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 11 февраля поделилась, что страха при посещении детской больницы у нее нет. Но она настроена решительно — агрессивное поведение в общественном месте, тем более при детях, недопустимо.

Напомним, днем 6 февраля в детской поликлинике Бердска произошел инцидент между посетителями. Скандал случился из-за того, что молодая семейная пара с маленьким ребенком попыталась пройти без очереди.

По словам очевидцев, мужчина, пришедший на прием к врачу с ребенком, которому, судя по всему, не было года, не просто наглым образом зашел без очереди, сославшись на высокую температуру, а с агрессией и нецензурной бранью накинулся на сидевших в коридоре. А там тоже были маленькие пациенты и тоже больные.

— Его все пытались остановить — чтобы он не выражался нецензурно. Несмотря на то, что все сидели с больными, температурящими детьми, мужчину готовы были пропустить. Но он вел себя неадекватно, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга.

Позже ей даже пришлось вызывать полицию, так как лезший без очереди отец начал угрожать ее 17-летнему сыну:

— Был полный коридор людей. Когда мужчина пришел, я была первой в очереди с двумя детьми. Он начал оскорблять меня. Все просили его успокоиться. А он стал угрожать, кинулся драться. Его оттащили. Он пристал к моему сыну: «Пошли выйдем, поговорим». Я ответила, что он никуда не пойдет. «Ты мужика или бабу растишь», кричал он. При этом мы ни одного плохого слова ему не сказали, не оскорбили. Хотя, конечно, мы пропустили бы его без очереди. Я все понимаю, мои дети тоже маленькие были. Но мужчина не стал договариваться, а просто заорал и открыл дверь в кабинет педиатра, несмотря на очередников.

Ольга вызвала полицию. Но к приезду правоохранителей нарушитель спокойствия уже ушел — быстренько забрал жену с ребенком, которые во время его выступления находились на приеме у педиатра.

— Мы его останавливали, чтобы он остался до приезда полиции. Но он меня отшвырнул. Если бы не стойка регистратуры, я бы точно вылетела в окно. Я с ужасом думаю, что могло произойти, если бы меня там не было, если бы дети пошли в поликлинику одни. Я хочу, чтобы такого безобразия больше не повторялось в детской поликлинике. Так оскорблять женщин! А в очереди в основном были матери, — возмущена Ольга.

Врачи и медсестры в это время вели прием, так как пациентов, в основном маленьких, было очень много. Но свободные медики пытались утихомирить буйного отца, требовали покинуть поликлинику, успокаивали. Однако тот не реагировал, продолжал махать руками и материться в ожидании, пока его супруга с малышом выйдут из кабинета врача.

Полицейские выяснили адрес «агрессора» по медицинской карте ребенка, чтобы выяснить все обстоятельства дела. А Ольга, приехав домой, еще долго не могла прийти в себя, ее трясло, она начала задыхаться. Ей пришлось вызывать скорую помощь для сына. Медики сделали ему внутривенную инъекцию.

— Такие поступки должны пресекаться! Да, мой сын выше этого мужчины. Но это никому не дает права на него бросаться! Почему мы должны выслушивать оскорбления: «Ты кого вырастила — лоха», — с содроганием вспоминает Ольга скандал в поликлинике.

Она акцентировала внимание на том, что у нее нет никаких претензий к врачам — они делали свое дело. Ее возмущает тот факт, что в 21-м веке образованный, хорошо одетый человек позволяет себе так себя вести в общественном месте, в присутствии детей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», все отделения бердской горбольницы имеют ту или иную охрану. В поликлинике на ул. Пушкина, 172, к примеру, должен быть пост физической охраны и тревожная кнопка. Во всяком случае, с 1 января 2020 года ЦГБ планировала заключила контракт с частным охранным предприятием.

К особым условиям относится то, что охраняемый объект является местом массового пребывания людей, к которому применяются требования антитеррористической защищенности. Он подлежит обязательной охране войсками Росгвардии. Тем не менее, ЧОП обязан помимо технических средств — сигнализация, видеонаблюдение — использовать вооруженную мобильную группу. Охранники в больницах должны нести службу круглосуточно и без оружия. Время прибытия мобильной вооруженной группы быстрого реагирования не более 5 минут.

По словам начмеда бердской ЦГБ Марата Зарипова, организация охраны отделений горбольницы сейчас находится в «процессе», об инциденте в детской поликлинике ему известно.

— Эта ситуация находится у нас на учете. Поэтому будет работать, с этим бороться. Заключение контракта с охранным предприятием находится в процессе. Конечно, должна быть защищенность и врачей, и пациентов. Мы работаем в этом направлении, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» начмед 7 февраля.