Как настроить компьютер для пожилых и детей и обезопасить его от вирусов?

Многие из них не знают об элементарных способах защиты компьютера от вирусов и легко становятся жертвами киберзлоумышленников.

Чтобы обезопасить компьютер от вирусов и обеспечить надежную работу программ, необходимо установить новую операционную систему

Пожилые люди и дети активно пользуются интернетом, ведут блоги и общаются в соцсетях. Но при этом многие из них не знают об элементарных способах защиты компьютера от вирусов и легко становятся жертвами киберзлоумышленников. Научив родственников быстро находить информацию в Сети, общаться по скайпу и т. д., необходимо также рассказать им об опасностях, которые несут вирусные страницы, и предпринять ряд профилактических мер.

Обновите операционную систему

Чтобы обезопасить компьютер от вирусов и обеспечить надежную работу программ, необходимо установить новую операционную систему (ОС). Многие программы могут не поддерживать старые ОС и в результате этого способны некорректно отображать сайты. Кроме этого, предыдущие версии операционных систем могут быть уязвимы к вирусам.



Ограничьте права пользователяСоздайте на компьютере учетную запись с ограниченными правами. По словам эксперта по компьютерным технологиям Сергея Корогода, не следует давать пожилым родителям или детям права администратора. «В учетной записи нужно присвоить дополнительные ограничения касательно использования компьютера. В таком случае пользователь не будет иметь права работать с настройками ОС и редактировать системные файлы», — говорит Корогод.

Также в этом случае, если родители или дети попробуют установить небезопасную программу, система запросит у них пароль.

Многие вирусы могут маскироваться под полезные для пользователя программы, предназначенные для закачки файлов из интернета, просмотра видео на сайтах, улучшения работы компьютера и даже защиты от вирусов. Пожилые люди и дети могут не обратить внимание и установить такую программу, не подозревая, какой вред она может нанести компьютеру. Поэтому загрузку сомнительных приложений следует запретить. Сделать это можно следующим образом: открыть «Параметры», «Приложения», «Приложения и возможности» и затем пункт «Выбор расположения для получения приложений». Установите в выпадающем списке опцию «Только из Microsoft Store» (macOS по умолчанию запрещает устанавливать приложения не из AppStore).

Установите надежный антивирус

Помимо новой ОС на компьютер необходимо поставить надежный антивирус и подключить автоматическое обновление.

«Антивирусы обеспечивают высокий уровень защиты от различных угроз безопасности. Этого должно быть достаточно. Антивирус каждый раз будет уведомлять об угрозе, и просто нужно внимательно читать, а не бездумно все нажимать. Слабым звеном всегда будет человек, и вопрос не в технической защите, а в том, чтобы человека научить действовать ответственно, а с этим всегда проблема», — говорит Корогод.

Установите программу удаленного доступа

Установите программу удаленного подключения (TeamViewer и пр.), если вы живете далеко от родителей. Программа позволит в удаленном режиме понять, что не работает и с чем возникла проблема. Использование таких программ также позволит осуществлять полноценный контроль за детьми и просматривать в режиме реального времени, чем занимается ребенок за компьютером.

Создайте резервные копии файлов

Чтобы из-за вирусов или просто неосторожных действий неопытного пользователя на компьютере не исчезла нужная и ценная информация, создайте резервную копию файлов, используя для этого внешние устройства. Не рекомендуется хранить эти данные на локальном диске.

Проведите обучающую беседу

Пожилых людей и детей важно также научить не быть излишне доверчивыми. В частности, они должны знать, что существует ряд вирусов-блокировщиков, которые блокируют работу операционной системы и выводят сообщение с требованием отправить SMS или оплатить определенную сумму на какой-то счет. Отклик на такие сообщения приводит к тому, что разблокировать компьютер без помощи специалистов будет проблематично.

Также не стоит прибегать к услугам «мастеров», рекламирующих свои услуги в объявлениях на дверях подъездов, и других посторонних людей, которые предлагают установку антивирусных программ, поскольку среди них могут быть мошенники.

«Основная проблема пожилых родителей в том, что они пытаются со всем соглашаться. Сейчас очень много развелось мошенников, которые сначала предлагают защиту от вирусов, а потом начинают выставлять счета по 30 тысяч или сами открывают компьютеры для вирусов. В итоге помощь таких специалистов обойдется намного дороже, чем вред, нанесенный самим вирусом», — говорит Корогод.

Пользователям также следует разъяснить все опасности чтения сообщений якобы от сотрудника банка, администрации сайта или соцсети, где они зарегистрированы. Помимо этого нужно объяснить пожилым людям и детям, почему нельзя открывать электронные письма, полученные от незнакомых отправителей. Многие вирусы передаются в виде вложений, и для их распространения достаточно открыть такое сообщение. Также нужно рассказать о том, чем может обернуться установка и сохранение без предварительной проверки антивирусной программой файлов, полученных из ненадежных источников.

Источник: АиФ