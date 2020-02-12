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Взорвалась купленная в магазине колбаса у жительницы Тулы

02:00 12.02.2020 Фото: Черный Список Тула
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«Положила я её на стол и пошла чай заваривать. И вдруг – взрыв! Я чайник чуть не уронила!», — написала женщина.

Взорвалась купленная в магазине колбаса у жительницы Тулы
Колбаса взорвалась прямо на кухне

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала, что у нее «взорвалась» купленная в местном магазине колбаса. Об этом она сообщила в группе «Черный список Тула» во «ВКонтакте».
«Купила вареной колбаски. На следующий день, утром, решили с дочерью и зятем с этой колбаской сделать бутербродики. Положила я её на стол и пошла чай заваривать. И вдруг – взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаса взорвалась! Такого я не видела ни разу!» — написала женщина.


Источник: РИА Новости


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От редакции

Что произошло с колбасой?

аноним, 11 февраля 2020 13:13
Передоз!Много воды накачали
Аноним, 11 февраля 2020 13:16
НВР:
Она взорвалась))
Аноним, 11 февраля 2020 14:28
как-то смотрел рекламное видео о производстве колбас, так поразило количество разных добавок к мясу - примерно 50%! Вот там и "порох"!
Аноним, 11 февраля 2020 15:08
НВР:
Чихнула колбаса)
Аноним, 11 февраля 2020 16:24
НВР:
Нагрелась, вещество расширилось и не выдержала упаковка. Вот колу без сахара лучше не замораживать, при размораживании может рвануть. Та, что с сахаром, классическая, не взрывается
Аноним, 11 февраля 2020 17:58
забродила чуток)
Иван, 11 февраля 2020 21:26
В Сирию её

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