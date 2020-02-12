Взорвалась купленная в магазине колбаса у жительницы Тулы

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала, что у нее «взорвалась» купленная в местном магазине колбаса. Об этом она сообщила в группе «Черный список Тула» во «ВКонтакте».
«Купила вареной колбаски. На следующий день, утром, решили с дочерью и зятем с этой колбаской сделать бутербродики. Положила я её на стол и пошла чай заваривать. И вдруг – взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаса взорвалась! Такого я не видела ни разу!» — написала женщина.
Источник: РИА Новости
Она взорвалась))
Чихнула колбаса)
Нагрелась, вещество расширилось и не выдержала упаковка. Вот колу без сахара лучше не замораживать, при размораживании может рвануть. Та, что с сахаром, классическая, не взрывается