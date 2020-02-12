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Как влияют роды на здоровье женщины, рассказала гинеколог из Бердска

02:45 12.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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По словам Марии Куликовой, беременность — психологически заложена в природу женщины. В детородных органах происходят изменения, которые в дальнейшем положительно отражаются на здоровье матери.

Как влияют роды на здоровье женщины, рассказала гинеколог из Бердска
Выносить и родить ребенка — это огромный труд

Каждая женщина мечтая о материнстве, не представляет, как зарождение человека отразится на ее здоровье. Растяжки, лишние килограммы, неуемный аппетит, приступы рыданий, перепады настроения, пигментация, выпадение волос, обвисшая грудь. Кажется, что такой какая была уже не стать. Однако беременность заканчивается, и, глядя на своего младенца, ты понимаешь, что все поправимо. Гормональный фон стабилизируется, а в заботах о малыше, былая форма быстро возвращается.

Все же беременность — это огромная нагрузка на организм женщины. Ведь он достаточно внезапно и быстро меняется. Выброс крови сердцем увеличивается почти вдвое, к объему крови прибавляется 1,5 дополнительных литра, при этом кровь стает гораздо быстрее сворачиваться. В гормональной системе и обмене веществ происходит «буря». Все внутренние органы сдвинуты и сдавлены, пища из желудка поступает обратно в пищевод, почки и мочеточники расширены, скелет меняет свою конфигурацию. И все это меньше чем за год.

Физиологические изменения, происходящие во время даже нормальной, неосложненной беременности для того, чтобы вырастить развивающийся плод и подготовить мать к родам, огромны.

Как влияет рождение нового человека или отказ от беременности на здоровье женщины, об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала опытный врач-гинеколог Бердска Мария Куликова.

— Рождение ребенка психологически заложено природой в женщине. Если этого не происходит, она испытывает дискомфорт, иногда чувствует себя неполноценной, несостоявшейся как женщина. В гормональном плане рождение ребенка не всегда отрицательно отражается на здоровье. У всех разный гормональный фон. Естественно, что в детородных органах происходят изменения, которые в дальнейшем положительно отражаются на здоровье женщины. В том числе, на возможные гинекологические заболевания. Снижается риск заболевания раком молочной железы. Чего нельзя сказать о здоровье женщины, которая ни разу не рожала, — считает Мария Куликова.

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