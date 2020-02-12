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Проверит качество ремонта в детской больнице Бердска губернатор Новосибирской области Травников

09:25 12.02.2020 Фото: Sib-science.info
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Глава региона также обратится с приветственным словом к участникам собрания представителей трудовых коллективов бердских предприятий и учреждений, которое пройдет в ДК «Родина».

Проверит качество ремонта в детской больнице Бердска губернатор Новосибирской области Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

В среду, 12 февраля, состоится рабочая поездка губернатора Андрея Травникова в Бердск.

Глава региона проконтролирует качество капитального ремонта, ход оснащения современным медицинским оборудованием Бердской центральной городской больницы, детского поликлинического отделения №1, обратится с приветственным словом к участникам собрания представителей трудовых коллективов учреждений, предприятий и общественности города Бердска, которое пройдет во Дворце культуры «Родина».

Начальная точка поездки — детская поликлиника (ул. К. Маркса, 28) в 14.00.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», поликлинику в центре города открыли накануне после ремонта.

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От редакции

Были в новой детской больнице?

Николай, 12 февраля 2020 09:39
Господина Травникова превращают в свадебного генерала. Ельцин, когда завоевывал избирателя, любовь простого народа, шёл туда, где плохо решаются вопросы (магазины с пустыми полками, общественный транспорт и тд). А свете своих нравоучений по работе с жалобами, губернатор мог посетить хирургическое отделение микрорайона, по которому была жалоба предыдущему губернатору (посмотрел сервиз), прошёл по затопленным улицам частного сектора, так же проверил другие обращения к нему. "Быть ближе к избирателю-это не значит стоять близко, а вникать в его нужды и запросы!"- требование Президента РФ.

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