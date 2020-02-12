Проверит качество ремонта в детской больнице Бердска губернатор Новосибирской области Травников

В среду, 12 февраля, состоится рабочая поездка губернатора Андрея Травникова в Бердск.
Глава региона проконтролирует качество капитального ремонта, ход оснащения современным медицинским оборудованием Бердской центральной городской больницы, детского поликлинического отделения №1, обратится с приветственным словом к участникам собрания представителей трудовых коллективов учреждений, предприятий и общественности города Бердска, которое пройдет во Дворце культуры «Родина».
Начальная точка поездки — детская поликлиника (ул. К. Маркса, 28) в 14.00.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», поликлинику в центре города открыли накануне после ремонта.