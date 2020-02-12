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Бьюти-специалист из Бердска: С яркими губами с лаковым эффектом вас точно позовут на второе свидание

15:30 12.02.2020, Елена Белоусова Фото: предоставлено Ксенией Драчук
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Если девушка предпочитает более стильные и сексуальные образы ей подойдут платья более интересного дизайна благородных оттенков. Глубокое декольте, прозрачная кофточка может удешевить образ и выглядеть вульгарно.

Бьюти специалист из Бердска: С яркими губами с лаковым эффектом вас точно позовут на второе свидание
Декольте и прозрачные кофточки может удешевить образ и выглядеть вульгарно
Сюжет: Бьюти-бум
Бьюти-специалист из Бердска: С яркими губами с лаковым эффектом вас точно позовут на второе свиданиеВизажист из Бердска: Макияж 2020: Кукольные ресницы, влажные губыЕщё 2 новости

Что надеть на первое свидание так, чтобы мужчина позвал вас на второе? С таким вопросом «Курьер. Среда. Бердск» обратились к бердскому специалисту бьюти-сферы Ксении Драчук.
— При встрече с любимым всегда хочется выглядеть на все сто. Тем более, если есть особенный повод — романтическое свидание. Нужно полностью проработать look (образ) — макияж, прическу, одежду. Если хочется максимальной романтики,выбирайте платья из легкой ткани с рюшами, нежных, пастельных оттенков с пояском на талии. Идеальная укладка — легкие распущенные или слегка присобранные локоны. Если локоны присобраны, то будет красиво, чтобы одна «выбивалась» и спадала возле лица, — рассказала специалист в рубрике «Бьюти-бум».

К романтическому образу подойдет макияж легкий, сияющий, с розовым или персиковым румянцем, с сатиновыми тенями и маленькими стрелочками, то есть макияж без графичных линий.

По словам Ксении, если девушка предпочитает более стильные и сексуальные образы ей подойдут платья более интересного дизайна благородных оттенков.

— Глубокое декольте, прозрачная кофточка может удешевить образ и выглядеть вульгарно. Волосы можно оставить прямыми или собрать красивой заколкой. Гладкие прически — тренд этого сезона. Макияж может быть сочным — стрелки, дымчатый макияж ( Смоки айс), яркие губы с лаковым эффектом. Какой бы образ вы не выбрали , главное чувствовать меру, быть собой и выглядеть ухожено,- убеждена Ксения Драчук.

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