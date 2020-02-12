Описторхи. Кошачья двуустка доведет до язвы

Кто-то скажет, что это просто счастье — жить рядом с водой. Непременно им найдутся оппоненты, которые отметят, что это еще и опасно. И все будут по-своему правы.

Что касается опасности. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что может таиться в водах Обского моря? Оказывается вода или ее обитатели могут стать источником таких инфекционных заболеваний, как описторхоз и лямблиоз.

Кошачья двуустка доведет до язвы

Заражение описторхозом происходит при употреблении в пищу недостаточно термически обработанной рыбы карповых пород: лещей, сазанов, язей, плотвы, карасей, рассказывает врач-инфекционист Любовь Козырева. Заболевание вызывает паразит из рода трематод, кошачья двуустка. Оно характеризуется длительным течением с поражением желчевыводящей системы, печени, поджелудочной железы. Описторхи живут до 40 лет.

Для описторхов существует определенные этапы развития, которые не могут быть нарушены. Если человек для описторха является и хозяином, и тупиком, то выделенное с калом яйцо паразита должно непременно попасть в водоем. В водоеме яйцо переходит в первую стадию личинки, которая начинает искать пресноводного моллюска. В его организме личинка живет несколько недель и переходит в другую стадию. Она покидает моллюска и ищет в воде ту рыбу, в которую может проникнуть. И для этого ей нужна рыба карповых пород с неплотно прилегающей крупной чешуей. Личинка пробуравливает промежуток между чешуей и проникает в подкожную жировую клетчатку, которая самая вкусная — на спинке. В пресноводной воде может быть поражена только рыба карповых пород, объясняет доктор.

Врач-инфекционист развенчивает миф о том, что описторхи могут быть в морской рыбе.

— Никакая горбуша, камбала, скумбрия, селедка в том числе не могут быть поражены описторхом. В морской рыбе есть определенные паразиты, но к нам она поступает после шоковой заморозки. Поэтому есть ее безопасно, — уверяет Козырева.

Симптомы описторхоза: часто возникают боль и тяжесть в правом подреберье, эпигастрии, возможны приступы коликообразных болей, опоясывающего характера, головные боли, головокружение, бессонница.

Осложнения: гнойный холангит, панкреатит, язвенная болезнь 12-перстной кишки, желудка, перитонит, холангиокарцинома.

Лечение хронического описторхоза проходит в три этапа. Подготовительный — от одной до трех недель. Второй этап — противопаразитарное лечение. Третий этап, восстановительный, длится полгода. Включает прием желчегонных препаратов, пребиотиков, эубиотиков, иммуннокорректоров. Контроль лечения — через три месяца.

Профилактика: варить рыбу мелкими кусочками от момента закипания 15-20 минут, жарить мелкими кусочками в небольшом количестве масла 20 минут, выпекать пироги 45-60 минут, посол рыбы 2 кг на 10 кг рыбы до трех недель, крупной — до 40 суток. Не употреблять сырую или слабого посола рыбу!

Лямблиоз

Чем больше водоемы загрязнены продуктами жизнедеятельности человека, тем выше поражение населения ляблиозом. Это инфекционное заболевание чаще всего протекает, как бессимптомное носительство, иногда с расстройством кишечника, объясняет врач-инфекционист. Паразитируют лямблии в верхних отделах кишечника, где наиболее высока интенсивность пристеночного пищеварения.

— Лямблии не живут в желчном пузыре и протоках печени, так как желчь на них оказывает губительное действие, — отмечает доктор.

Источник заражения — больной человек, переносчиками могут быть мухи и тараканы. Основной путь передачи лямблий — водный. Механизм передачи — фекально-оральный.

Клинические проявления лямблиоза зависят от количества паразитов, состояния желудочно-кишечного тракта, иммунного статуса человека.

Продукты метаболизма лямблий при большом количестве паразитов могут всасываться и вызывать дерматиты, респираторный аллергоз.

Клинические проявления: урчание в животе, жидкий, жирный, зловонный стул с пеной, дискомфорт в подреберье справа, эпигастрии, отсутствие аппетита, рвота. Лямблиоз сопровождается дисбактериозом кишечника.

— Лечение должно проводиться с учетом всех клинических проявлений заболевания. Наличие лямблий в кале не всегда требует назначения антибактериальных препаратов. Тем более, что из-за частого и бесконтрольного использования ко многим из них имеется устойчивость, — подводит итог доктор.