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Образование

Центр речи «Аристократ»: Мы подтянем в вас искусство оратора на высший уровень

09:01 12.02.2020 Фото: pixabay.com
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Ораторское искусство в наше время — необходимый навык, без которого сложно добиться успеха в профессиональной деятельности. Мы поможем научиться говорить правильно, подтянем ваше изложение мыслей до уровня, когда все будут восхищаться вашим красноречием. 

Центр речи Аристократ: Мы подтянем в вас искусство оратора на высший уровень
Центр речи «Аристократ» сделает из вас настоящего оратора

Ораторское искусство в наше время — необходимый навык, без которого сложно добиться успеха в профессиональной деятельности. Мы поможем научиться говорить правильно, подтянем ваше изложение мыслей до уровня, когда все будут восхищаться вашим красноречием.

Гармоничное сочетание риторики, актерских навыков и психологических техник позволит вам стать профессиональным оратором. Не бояться публики, больших выступлений перед огромной массой людей и просто подарит уверенность в себе.

 Центр речи «Аристократ» сделает из вас настоящего оратора!

Ждем вас в центре речи «Аристократ» по адресу: Бердск, ул.Свердлова, 12-а, офис 04 (вход со стороны медучилища), справки по тел.: 5-62-10

Источник: Раздел Центра речи Аристократ на сайте Весь Бердск

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