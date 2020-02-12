Дрова на отопление: Не цепляться за собирающих валежник в лесах призвали депутаты заксобрания

Наибольшую величину дал Болотнинский район — порядка трёх тысяч «кубов»

Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям подвели итоги первого года свободного сбора населением валежника.

О практике правоприменения Закона Новосибирской области от 15.12.2007 № 185-03 «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в Новосибирской области» (в части заготовки гражданами валежника для собственных нужд) рассказал депутатам министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, сообщает пресс-служба заксобрания Новосибирской области.

По словам министра, с февраля 2019 года, когда были внесены изменения в правила сбора гражданами для недревесных лесных ресурсов, граждане для целей отопления собрали порядка 12-ти тысяч кубических метров валежника. Причём наибольшую величину дал Болотнинский район — порядка трёх тысяч «кубов».



«На самом деле, с вашей стороны были предложения не применять жёстких карательных мер для нарушителей, — напомнил Андрей Даниленко депутатам. — Все начальники отделов лесных отношений и лесхозов получили указания сильно «не цепляться», особенно, если речь идёт о берёзе. По итогам года у нас было всего три случая, за которые мы привлекли при сборе валежника к административной ответственности. Два из них связаны с хищением сухостойной древесины вместо валежника, один – с нарушением правил пожарной безопасности, когда на месте заготовки валежника был оставлен вершинник. Общая сумма штрафов составила 10 тысяч рублей».Депутат Олег Мирошников попросил уточнить – что является валежником, а что – нет. «Вот прошёл ветровал, снеговал. Дерево упало, корни вывернуло, хвоя зелёная, — объяснил депутат. Так это валежник или деловая древесина?»По мнению Андрея Даниленко, это — деловая древесина и уборкой её должен заниматься лесхоз.«Тогда ваша позиция идёт в разрез с федеральной, в которой чётко сказано – ветровал, снеговал — не может относиться к деловой древесине», — заявил Олег Мирошников.К единой точке зрения оппоненты так и не пришли, и министр предложил депутату продолжить дискуссию, опираясь на данные статистики и положения Лесного Кодекса.Подводя итог обсуждению, председатель комитета Законодательного Собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма отметил положительный результат от изменений в порядке сбора валежника. «Леса возле сёл стали намного чище, порядка 12 тысяч кубометров населением заготовлено, — отметил Олег Подойма. — Конфликтных ситуаций было всего три. Можно уверенно утверждать, что наш закон, который не потребовал каких-то финансовых вложений со стороны областного бюджета, дал очевидный позитивный, положительный эффект — как для удобства жителей сельских территорий, так и для обеспечения пожарной безопасности в лесах».