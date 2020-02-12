Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

Курьер.Среда.Бердск, №4/2020

Сегодня, 12 февраля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №4/2020.

В номере вы прочтете:

1. Швырял и материл пациентов в очереди к педиатру агрессивный отец.

2. Электронные талоны ликвидируют толпы в детской поликлинике.

3. А в аптеках маски есть?

4. Доплата к пенсиям неработающих пенсионеров.

5. Уходят под землю частные дома из-за грунтовых вод.

6. С риском для жизни преодолевают скользкие тротуары с накатами пешеходы.

7. Решены на 60% кадровые проблемы в больнице.

8. Продлили арест до мая обвиняемым в убийстве Ирины Синельниковой.

9. 600 бердчанок получают пособие на первенца до 3 лет.

10. Семья с доходом в 36 648 руб. получит деньги на ребенка с 3 до 7 лет.

11. Расхитители украли электроэнергии на 60 млн рублей.

12. Приговорили к штрафу за нападение на врача-нарколога.

13. График движения автобусов.

14. Тренды красоты в 2020 году: Прическа, макияж, косметологические процедуры.

15. Аркадий Колотов в 15 лет стал учителем.

16. Отсидевший почти 20 лет бердчанин чудил по-страшному.

17. Началась охота на неегальных бизнесменов СТО в гаражах.

18. Лекарства, уход и обучение можно бесплатно получить при паллиативной помощи.

На обложке — Как получить пособие на детей от рождения до 7 лет

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru