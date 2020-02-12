Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 12 февраля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №4/2020.
В номере вы прочтете:
1. Швырял и материл пациентов в очереди к педиатру агрессивный отец.
2. Электронные талоны ликвидируют толпы в детской поликлинике.
3. А в аптеках маски есть?
4. Доплата к пенсиям неработающих пенсионеров.
5. Уходят под землю частные дома из-за грунтовых вод.
6. С риском для жизни преодолевают скользкие тротуары с накатами пешеходы.
7. Решены на 60% кадровые проблемы в больнице.
8. Продлили арест до мая обвиняемым в убийстве Ирины Синельниковой.
9. 600 бердчанок получают пособие на первенца до 3 лет.
10. Семья с доходом в 36 648 руб. получит деньги на ребенка с 3 до 7 лет.
11. Расхитители украли электроэнергии на 60 млн рублей.
12. Приговорили к штрафу за нападение на врача-нарколога.
13. График движения автобусов.
14. Тренды красоты в 2020 году: Прическа, макияж, косметологические процедуры.
15. Аркадий Колотов в 15 лет стал учителем.
16. Отсидевший почти 20 лет бердчанин чудил по-страшному.
17. Началась охота на неегальных бизнесменов СТО в гаражах.
18. Лекарства, уход и обучение можно бесплатно получить при паллиативной помощи.
На обложке — Как получить пособие на детей от рождения до 7 лет
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