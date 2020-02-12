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Новое расписание автобусов Бердска

09:30 12.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С 10 февраля изменится график движения некоторых автобусов. Это связано с режимом работы предприятий, расположенных на конечных остановках транспорта, а также со временем прибытия электропоездов на станцию «Бердск».

Новое расписание автобусов Бердска
График движения автобусов изменится с 10 февраля

С 10 февраля изменится график движения некоторых автобусов в Бердске. Это связано с режимом работы предприятий, расположенных на конечных остановках транспорта, а также со временем прибытия электропоездов на станцию «Бердск».

Новое расписание автобусов Бердска

Новое расписание автобусов Бердска

Новое расписание автобусов Бердска

Новое расписание автобусов Бердска

Новое расписание автобусов Бердска

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От редакции

Ездите на автобусах?

Аноним, 12 февраля 2020 11:09
Не совсем понятно по маршруту №1, утром автобус будет заезжать на Химзавод или нет ?
Гы, 12 февраля 2020 11:25
А почему 4 автобус только в рабочие дни курсирует?
Аноним, 12 февраля 2020 12:02
ну и кто наговорил на копейку?
ходит чаще уж некуда!

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