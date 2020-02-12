С 10 февраля изменится график движения некоторых автобусов в Бердске. Это связано с режимом работы предприятий, расположенных на конечных остановках транспорта, а также со временем прибытия электропоездов на станцию «Бердск».
Новое расписание автобусов Бердска
С 10 февраля изменится график движения некоторых автобусов. Это связано с режимом работы предприятий, расположенных на конечных остановках транспорта, а также со временем прибытия электропоездов на станцию «Бердск».
Спасибо за ваш голос
От редакции
Ездите на автобусах?
БердскКонцессия провалилась? Проиграла суд мечтавшая вложить 1,3 млрд руб. в сети и котельные "Багира-М" в Бердске
11:45 12-02-2020
Запретят водить такси и общественный транспорт бывшим насильникам, убийцам и террористам
11:15 12-02-2020
Выздоровел второй пациент с коронавирусом в России
11:08 12-02-2020
Ударила в летящий самолет молния в небе над Великобританией
11:00 12-02-2020
БердскМинистр Новосибирской области: Никто не жалуется на вытолкавшего из автобуса врача водителя ПАЗа №109 в Бердске
10:59 12-02-2020
1068 человек погибли от смертельного коронавируса в Китае
10:45 12-02-2020
ходит чаще уж некуда!