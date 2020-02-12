Новое расписание автобусов Бердска

С 10 февраля изменится график движения некоторых автобусов. Это связано с режимом работы предприятий, расположенных на конечных остановках транспорта, а также со временем прибытия электропоездов на станцию «Бердск».

График движения автобусов изменится с 10 февраля С 10 февраля изменится график движения некоторых автобусов в Бердске. Это связано с режимом работы предприятий, расположенных на конечных остановках транспорта, а также со временем прибытия электропоездов на станцию «Бердск».

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Ездите на автобусах? Ответить