Требовала ключи шифрования переписки россиян от интернет-сервисов ФСБ

Пакет Яровой пока не вступил в полную силу

Как выяснила «Медуза», Федеральная служба безопасности летом 2019 года направила десятку российских интернет-сервисов, среди которых «Авито», «Хабр» и Rutube, письма с требованием передать спецслужбе ключи для дешифровки переписки пользователей, а также организовать «круглосуточный доступ к своей информационной системе». В феврале 2020-го «Хабр» перенес регистрацию юридического лица из России на Кипр.

В августе 2019 года десяток российских интернет-компаний, которые находятся в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора, получили письма из Центра оперативно-технических мероприятий ФСБ, рассказал «Медузе» источник на интернет-рынке.

Копия одного из писем есть в распоряжении «Медузы». В нем говорится, что получившая его компания обязана «организовать круглосуточный удаленный доступ Центра [ФСБ] к информационной системе организации», а также «обеспечить в возможно короткий срок техническую готовность к предоставлению в Центр информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей интернет-сервисов», то есть передачу ключей для расшифровки трафика.

Свои требования ФСБ направила компаниям заказными письмами «Почты России», их в начале августа получили «Авито», «Хабр» (ранее назывался «Хабрахабр»), Rutube и еще десяток интернет-сервисов, утверждает собеседник «Медузы» на интернет-рынке. «В разгар московских протестов ФСБ устроила просто массовую рассылку компаниям из реестра ОРИ», — говорит он.

На сайте «Почты России» существует система отслеживания посылок и заказных писем. «Медуза» путем перебора номеров отслеживания почтовых отправлений обнаружила, что письма от Центра оперативно-технических мероприятий ФСБ в августе были направлены вот этим сайтам:

«Медуза» направила в ФСБ и всем перечисленным компаниям запросы с просьбой прокомментировать данную информацию и ожидает ответа. Согласно действующему законодательству, если какая-то из этих компаний не предоставит спецслужбе ключи шифрования — это будет нарушением Кодекса об административных правонарушениях. В таком случае ФСБ составит протокол об административном правонарушении и, если суд признает компанию виновной по статье 13.31 КоАП, ей будет выписан штраф в размере до 1 миллиона рублей. При этом штраф не избавляет компанию от обязанности предоставить ключи. Если она так и не сделает этого, то Роскомнадзор вынесет ей предписание об устранении нарушения, на исполнение которого дается 15 дней, после чего ведомство обратится в суд с требованием заблокировать на территории России сервисы, ключи шифрования от которых отказываются предоставить.

Как ранее сообщала «Медуза», несколько дней назад «Хабр» перерегистрировал свой портал habr.com. Раньше он принадлежал российскому ООО «Хабр», а теперь — кипрскому «Хабр Блокчейн Паблишинг ЛТД». Генеральный директор компании Diphost Филипп Кулин отмечал, что эти действия могут быть связаны с нежеланием «Хабра» подчиняться требованиям, которые возлагаются на компанию из-за попадания в реестр ОРИ. Однако основатель «Хабра» Денис Крючков утверждал, что перенос компании на Кипр связан с его желанием позиционировать проект как глобальный, а не исключительно российский.

Источник: Meduza