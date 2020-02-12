Повысить пенсионный возраст в России могут еще раз

В поддержку законопроекта высказались все думские фракции, кроме «Единой России»

Госдума отклонила законопроект, запрещающий повышать в России пенсионный возраст до 1 января 2030 года, передает корреспондент «Росбалта».

Таким образом, депутаты отказались гарантировать неповышение пенсионного возраста до этого времени. Именно к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране должна достигнуть, по прогнозам правительства, 80 лет. Однако сейчас 43% мужчин в России не доживают даже до 65 лет, отмечается в пояснительной записке к проекту.

В Госдуме указали, что у 40% российских предпенсионеров нет работы. «Повышение пенсионного возраста приведет к значительному удешевлению рабочей силы. Низкая стоимость рабочей силы является главным препятствием повышения производительности труда и технологического развития, а стало быть, и экономического роста в России», — также указывается в пояснительной записке к проекту.

В поддержку законопроекта высказались все думские фракции, кроме «Единой России», однако голосов депутатов не хватило для принятия соответствующего документа. По этой причине некоторые из них выразили уверенность, что пенсионный возраст в России будет повышаться и дальше.

Так, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин сослался на исследования Высшей школы экономики, поддерживаемой правительством, которая указала на возможность очередного повышения в России возраста выхода на пенсию в 2028 году. «Также экспертами обсуждаются варианты снижения соцвзносов работодателями или вообще отмены государственной пенсии, чтобы люди копили себе на пенсию добровольно», — сказал Шеин.

Источник: Росбалт





