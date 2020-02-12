12.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Повысить пенсионный возраст в России могут еще раз

09:45 12.02.2020 Фото: Burckina-new.livejournal.com
1 1

Депутаты отказались гарантировать неповышение пенсионного возраста до 2030 года.

Повысить пенсионный возраст в России могут еще раз
В поддержку законопроекта высказались все думские фракции, кроме «Единой России»
Сюжет: Пенсионная реформа
Повысить пенсионный возраст в России могут еще разПрибавили 400 рублей к пенсии старикам старше 80 лет в РоссииЕщё 98 новостей

Госдума отклонила законопроект, запрещающий повышать в России пенсионный возраст до 1 января 2030 года, передает корреспондент «Росбалта».

Таким образом, депутаты отказались гарантировать неповышение пенсионного возраста до этого времени. Именно к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране должна достигнуть, по прогнозам правительства, 80 лет. Однако сейчас 43% мужчин в России не доживают даже до 65 лет, отмечается в пояснительной записке к проекту.

В Госдуме указали, что у 40% российских предпенсионеров нет работы. «Повышение пенсионного возраста приведет к значительному удешевлению рабочей силы. Низкая стоимость рабочей силы является главным препятствием повышения производительности труда и технологического развития, а стало быть, и экономического роста в России», — также указывается в пояснительной записке к проекту.

В поддержку законопроекта высказались все думские фракции, кроме «Единой России», однако голосов депутатов не хватило для принятия соответствующего документа. По этой причине некоторые из них выразили уверенность, что пенсионный возраст в России будет повышаться и дальше.

Так, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин сослался на исследования Высшей школы экономики, поддерживаемой правительством, которая указала на возможность очередного повышения в России возраста выхода на пенсию в 2028 году. «Также экспертами обсуждаются варианты снижения соцвзносов работодателями или вообще отмены государственной пенсии, чтобы люди копили себе на пенсию добровольно», — сказал Шеин.

Источник: Росбалт


Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вас коснулась пенсионная реформа?

Аноним, 12 февраля 2020 11:59
НВР:
В этот раз повысят до 150 лет? Чтобы больше точно не повышать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Запретить праздновать День святого Валентина в школах предложил депутат Милонов
12:00 12-02-2020
Запретить праздновать День святого Валентина в школах предложил депутат Милонов
БердскКонцессия провалилась? Проиграла суд мечтавшая вложить 1,3 млрд руб. в сети и котельные "Багира-М" в Бердске
11:45 12-02-2020
Концессия провалилась? Проиграла суд мечтавшая вложить 1,3 млрд руб. в сети и котельные
Разбил две иномарки и ушел по льду от погони водитель во Владивостоке
11:30 12-02-2020
Разбил две иномарки и ушел по льду от погони водитель во Владивостоке
Запретят водить такси и общественный транспорт бывшим насильникам, убийцам и террористам
11:15 12-02-2020
Запретят водить такси и общественный транспорт бывшим насильникам, убийцам и террористам
Выздоровел второй пациент с коронавирусом в России
11:08 12-02-2020
Выздоровел второй пациент с коронавирусом в России
Ударила в летящий самолет молния в небе над Великобританией
11:00 12-02-2020
Ударила в летящий самолет молния в небе над Великобританией
БердскМинистр Новосибирской области: Никто не жалуется на вытолкавшего из автобуса врача водителя ПАЗа №109 в Бердске
10:59 12-02-2020
Министр Новосибирской области: Никто не жалуется на вытолкавшего из автобуса врача водителя ПАЗа №109 в Бердске
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск» 1
10:55 12-02-2020
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
1068 человек погибли от смертельного коронавируса в Китае
10:45 12-02-2020
1068 человек погибли от смертельного коронавируса в Китае
БердскПосадили в изолятор 49 нарушителей полицейские за неделю в Бердске 1
10:30 12-02-2020
Посадили в изолятор 49 нарушителей полицейские за неделю в Бердске