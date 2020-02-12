Посадили в изолятор 49 нарушителей полицейские за неделю в Бердске

За прошедшую неделю было зарегистрировано 525 сообщений о происшествиях и преступлениях в отдел МВД по Бердску. Из общего числе — 19 о преступлениях, 9 раскрыты, 10 остались нераскрытыми, сообщил начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.
Полицейские выявили 31 административное правонарушение. 49 административных нарушителей доставляли в ОМВД и помещали в изолятор временного содержания. За неделю зарегистрировали нарушения иностранными гражданами в количестве двух административных нарушений. Задержали шестерых водителей в состоянии опьянения. Тяжких и особо тяжкие преступлений не было допущено, отметил Соколов.
Сводка происшествий
Нет, пустая трата времени и нервов...