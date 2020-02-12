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Посадили в изолятор 49 нарушителей полицейские за неделю в Бердске

10:30 12.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер.Среда. Бердск
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В бердском ОМВД составили 31 протокол об административных правонарушениях.

Посадили в изолятор 49 нарушителей полицейские за неделю в Бердске
Каждую неделю бердские полицейские регистрируют нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами

За прошедшую неделю было зарегистрировано 525 сообщений о происшествиях и преступлениях в отдел МВД по Бердску. Из общего числе — 19 о преступлениях, 9 раскрыты, 10 остались нераскрытыми, сообщил начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Полицейские выявили 31 административное правонарушение. 49 административных нарушителей доставляли в ОМВД и помещали в изолятор временного содержания. За неделю зарегистрировали нарушения иностранными гражданами в количестве двух административных нарушений. Задержали шестерых водителей в состоянии опьянения. Тяжких и особо тяжкие преступлений не было допущено, отметил Соколов.

Сводка происшествий

Автор видео Галина Панчева

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