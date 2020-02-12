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Арестовали Nissan Cefiro из-за долга по кредиту у жителя Бердска

10:00 12.02.2020 Фото: 54.rodina.news
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Поймали должника у родителей и арестовали его автомобиль.

Арестовали Nissan Cefiro из за долга по кредиту у жителя Бердска
Мужчине все же предстоит выплатить долг

Судебные приставы из-за долга по кредиту арестовали автомобиль у жителя Бердска.

В марте 2019 года на исполнение к судебным приставам поступил исполнительный документ о взыскании с жителя города Бердска задолженности по кредитным платежам на сумму более 200 тысяч рублей.

Мужчина длительное время уклонялся от исполнения решения суда.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем установлено транспортное средство Nissan Cefiro, находящееся в собственности должника. В отношении автомашины вынесено постановление о запрете на регистрационные действия. Также неплательщику временно ограничен выезд из Российской Федерации. По месту регистрации должник не проживал, официально трудоустроен не был, расчетные счета в кредитных организациях у мужчины отсутствовали.

В конце января судебный пристав обнаружил должника по адресу проживания родителей, там же находился и автомобиль мужчины.

В результате транспортное средство арестовано. До момента реализации у мужчины есть возможность вернуть автомобиль. Для этого ему в короткие сроки необходимо погасить задолженность.

Источник: УФССП по Новосибирской области

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