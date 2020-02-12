Арестовали Nissan Cefiro из-за долга по кредиту у жителя Бердска

Судебные приставы из-за долга по кредиту арестовали автомобиль у жителя Бердска.
В марте 2019 года на исполнение к судебным приставам поступил исполнительный документ о взыскании с жителя города Бердска задолженности по кредитным платежам на сумму более 200 тысяч рублей.
Мужчина длительное время уклонялся от исполнения решения суда.
В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем установлено транспортное средство Nissan Cefiro, находящееся в собственности должника. В отношении автомашины вынесено постановление о запрете на регистрационные действия. Также неплательщику временно ограничен выезд из Российской Федерации. По месту регистрации должник не проживал, официально трудоустроен не был, расчетные счета в кредитных организациях у мужчины отсутствовали.
В конце января судебный пристав обнаружил должника по адресу проживания родителей, там же находился и автомобиль мужчины.
В результате транспортное средство арестовано. До момента реализации у мужчины есть возможность вернуть автомобиль. Для этого ему в короткие сроки необходимо погасить задолженность.
Источник: УФССП по Новосибирской области