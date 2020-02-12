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Насильник 10-летней девочки попался полиции спустя 9 лет в Пензе

10:15 12.02.2020 Фото: Irkutsk.sm-news.ru
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Мужчина был задержан в Москве и доставлен в Кузнецк для проведения с ним следственных действий.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела о совершении в 2011 году преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ – покушение на изнасилование).

По данным следствия, в июле 2011 года на территории города Кузнецка в отношении 10-летней девочки неизвестный ей ранее молодой человек, применяя насилие и высказывая угрозы его применения, пытался совершить изнасилование. Свой преступный умысел он довести до конца не смог, поскольку услышал шум и, решив, что его могут застать на месте преступления, незамедлительно скрылся.

Следственными органами СК России по каждому нераскрытому преступлению создаются аналитические группы с привлечением сотрудников органов внутренних дел. Эта планомерная деятельность уже дает свои результаты: в 2019 году установлены лица, причастные к совершению 40 преступлений прошлых лет, из них 1 изнасилование, 5 убийств, 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.

Так, следователи СК России совместно с сотрудниками органов внутренних дел не прекращали работу по уголовному делу о покушении на изнасилование малолетней в Кузнецке. На судебную генетическую экспертизу были направлены вещественные доказательства, на которых злоумышленник оставил свои биологические следы. Когда в следственное управление поступили результаты экспертного исследования, благодаря которому стало возможным установить личность мужчины, причастного к совершению данного преступления. Им оказался житель Московской области 1989 года рождения, ранее проживавший в Кузнецке. Мужчина был задержан в Москве и доставлен в Кузнецк для проведения с ним следственных действий.

В ходе следствия выявлено еще два эпизода преступной деятельности задержанного. Так, в декабре 2012 года 23-летний молодой человек совершил нападение на женщину пенсионного возраста и похитил у нее денежные средства в размере 500 рублей. После этого он, применяя насилие и высказывая угрозу убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера (п. «б» ч. 2 ст.132 УК РФ — совершение иных действий сексуального характера, ч. 2 ст. 162 УК РФ — разбой).

Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконного проникновения в жилище.

В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственный комитет РФ

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