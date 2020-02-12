Разбил две иномарки и ушел по льду от погони водитель во Владивостоке

Полиция ведет поиск злоумышленника

Полиция ищет во Владивостоке водителя, который разбил две иномарки и ушел по льду от погони, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Сигнал о ДТП поступил в дежурную часть полка дорожно-постовой службы городской ГИБДД.

«По предварительной информации водитель автомашины Toyota Prius, скрываясь от сотрудников патрульно-постовой службы, совершил столкновение с двумя припаркованными автомашинами», — сообщил собеседник.



После аварии водитель продолжил движение в направлении Токаревского Маяка.«Сотрудники полиции организовали преследование, в ходе которого были произведены несколько выстрелов по колесам автомобиля нарушителя» — отметил собеседник.По его словам, нарушитель продолжил движение и выехал на лед в районе Токаревской кошки, где бросил машину и скрылся.В полиции отмечают, что правонарушитель управлял автомобилем, взятым в аренду. Владельцу транспортного средства сообщили об инциденте и вернули ему автомобиль. Личность правонарушителя, управлявшего иномаркой, установлена, ведется его поиск.

Источник: РИА Новости