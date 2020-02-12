12.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Разбил две иномарки и ушел по льду от погони водитель во Владивостоке

11:30 12.02.2020 Фото: Ptzgovorit.ru
0

В полиции отмечают, что правонарушитель управлял автомобилем, взятым в аренду.

Разбил две иномарки и ушел по льду от погони водитель во Владивостоке
Полиция ведет поиск злоумышленника

Полиция ищет во Владивостоке водителя, который разбил две иномарки и ушел по льду от погони, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Сигнал о ДТП поступил в дежурную часть полка дорожно-постовой службы городской ГИБДД.
«По предварительной информации водитель автомашины Toyota Prius, скрываясь от сотрудников патрульно-постовой службы, совершил столкновение с двумя припаркованными автомашинами», — сообщил собеседник.

После аварии водитель продолжил движение в направлении Токаревского Маяка.
«Сотрудники полиции организовали преследование, в ходе которого были произведены несколько выстрелов по колесам автомобиля нарушителя» — отметил собеседник.
По его словам, нарушитель продолжил движение и выехал на лед в районе Токаревской кошки, где бросил машину и скрылся.
В полиции отмечают, что правонарушитель управлял автомобилем, взятым в аренду. Владельцу транспортного средства сообщили об инциденте и вернули ему автомобиль. Личность правонарушителя, управлявшего иномаркой, установлена, ведется его поиск.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут беглеца?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Запретить праздновать День святого Валентина в школах предложил депутат Милонов
12:00 12-02-2020
Запретить праздновать День святого Валентина в школах предложил депутат Милонов
БердскКонцессия провалилась? Проиграла суд мечтавшая вложить 1,3 млрд руб. в сети и котельные "Багира-М" в Бердске
11:45 12-02-2020
Концессия провалилась? Проиграла суд мечтавшая вложить 1,3 млрд руб. в сети и котельные
Разбил две иномарки и ушел по льду от погони водитель во Владивостоке
11:30 12-02-2020
Разбил две иномарки и ушел по льду от погони водитель во Владивостоке
Запретят водить такси и общественный транспорт бывшим насильникам, убийцам и террористам
11:15 12-02-2020
Запретят водить такси и общественный транспорт бывшим насильникам, убийцам и террористам
Выздоровел второй пациент с коронавирусом в России
11:08 12-02-2020
Выздоровел второй пациент с коронавирусом в России
Ударила в летящий самолет молния в небе над Великобританией
11:00 12-02-2020
Ударила в летящий самолет молния в небе над Великобританией
БердскМинистр Новосибирской области: Никто не жалуется на вытолкавшего из автобуса врача водителя ПАЗа №109 в Бердске
10:59 12-02-2020
Министр Новосибирской области: Никто не жалуется на вытолкавшего из автобуса врача водителя ПАЗа №109 в Бердске
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск» 1
10:55 12-02-2020
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
1068 человек погибли от смертельного коронавируса в Китае
10:45 12-02-2020
1068 человек погибли от смертельного коронавируса в Китае
БердскПосадили в изолятор 49 нарушителей полицейские за неделю в Бердске 1
10:30 12-02-2020
Посадили в изолятор 49 нарушителей полицейские за неделю в Бердске