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Министр Новосибирской области: Никто не жалуется на вытолкавшего из автобуса врача водителя ПАЗа №109 в Бердске

10:59 12.02.2020, Марина Волкова Фото: стоп-кадр с видео
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Министр Анатолий Костылевский сообщил, что вопрос об отстранении водителя не входит в компетенцию минтранса региона. А перевозчик уже провел собственную проверку по факту инцидента с врачом. Водитель продолжает работу.

Министр Новосибирской области: Никто не жалуется на вытолкавшего из автобуса врача водителя ПАЗа №109 в Бердске
Очевидцы запечатлели, как водитель буквально выкинул пассажирку из автобуса

Продолжается проверка по факту агрессивного поведения водителя автобуса №109 полицией Бердска. Напомним, водитель ПАЗа №109 набросился с кулаками на женщину и вытолкал ее из автобуса вечером в пятницу, 24 января. Произошло это на остановке «ГУМ» в Бердске, где остановился ПАЗ, курсирующий по маршруту «Бердск-Микрорайон Щ». Инцидент попал на видео.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 12 февраля, начальник отдела МВД Бердска Владимир Соколов, правоохранители пока еще не дали правовую оценку поведения водителя и пассажирки автобуса.

— Материал еще в работе. Решение по нему еще не принято. Кого-то не опросили, кого-то не нашли, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» главный полицейский Бердска сегодня, 12 февраля.

Стоит отметить, что по сведениям из собственного источника, водителя автобуса отстранили от работы. Однако в ответе на запрос «Курьер. Среда. Бердск» министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области сообщил, что вопрос об отстранении водителя не входит в компетенцию минтранса региона.

— По информации перевозчика, осуществляющего перевозки по маршруту №109, по данному факту проведена оперативная проверка. Кроме того, по данному инциденту в министерство не поступало жалоб от правоохранительных органов и пассажиров, ответил министр Анатолий Костылевский 7 февраля.

Чиновники порекомендовали обратиться за комментарием в перевозчику — ИП Шестаковой Валентине Васильевне. Однако по указанному телефонному номеру ответ получить не удалось — момента происшествия перевозчик не отвечает на звонки редакции.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», очевидцы происшествия сняли на видео тот самый момент, когда воитель автобуса №109 вытолкал женщину на улицу. Однако сама потерпевшая — врач Бердска, Искитима и родного Академгородка, до сих пор не оправилась от шока. По ее словам, «вас будут убивать, а все будут снимать это на видео». Женщина обходит стороной автобус 109 маршрута, опасаясь за свою жизнь.

К слову сказать, читатели «Курьер. Среда. Бердск» пишут множество комментариев под этой историей, приводят свои рассказы жуткого поведения водителя автобуса №109 с регистрационным номером М035ВУ.

Кроме того, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал в ноябре 2018 года сообщал историю, поразившую жителей Бердска и Академгородка. В тот вечер пассажирам автобуса маршрута №109, по направлению Академгородок- Бердск пришлось наблюдать позорное поведение его водителя. Водитель на остановке «Гидродинамика» не открыл задние двери пожилому мужчине, который долго ждал автобус на остановке. Когда же дедушка подошёл к передней двери — водитель закрыл двери и уехал. На замечания и просьбы пассажиров никак не отреагировал.

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