Адель похудела на 45 кг. Ее не узнали в сети

Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель. Обладательница 15 премий «Грэмми» восхитила пользователей в сети внешним видом (в прошлом году ей удалось похудеть на 45 килограммов. — Прим.ред.).

Как сообщает Evening Standard, журналистка и певица встретились на закрытой вечеринке Бейонсе и Jay-Z в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что делиться фотографиями в Интернете было нельзя, Русин все-таки нарушила это правило.

«Когда мы встретились, то сразу обсудили мои туфли на высоком каблуке. Всем гостям для удобства предлагали специальные тапочки, но мне они не достались. Тогда Адель предложила мне свои, но я отказалась, — написала телеведущая. — Честно говоря, я ее сначала не узнала. Она такая худенькая, как запятая!».



Adele hanging out with Harry Styles and James Corden in Anguilla yesterday pic.twitter.com/YWHGtvzKb6

— Adele Russia (@adeleurope) January 4, 2020