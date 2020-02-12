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Красота / Общество

Адель похудела на 45 кг. Ее не узнали в сети

18:34 12.02.2020 Фото: © AFP 2020 / Frazer Harrison/Getty Images/Tolga Akmen
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«Адель изменилась до неузнаваемости. Стала совершенно другой. Это хорошо в плане здоровья», — поделилась мнением @plazakarpinska.

Адель похудела на 45 кг. Ее не узнали в сети
Похудевшая Адель отправилась отдыхать на Карибы с Гарри Стайлсом

Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель. Обладательница 15 премий «Грэмми» восхитила пользователей в сети внешним видом (в прошлом году ей удалось похудеть на 45 килограммов. — Прим.ред.).
Как сообщает Evening Standard, журналистка и певица встретились на закрытой вечеринке Бейонсе и Jay-Z в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что делиться фотографиями в Интернете было нельзя, Русин все-таки нарушила это правило.
«Когда мы встретились, то сразу обсудили мои туфли на высоком каблуке. Всем гостям для удобства предлагали специальные тапочки, но мне они не достались. Тогда Адель предложила мне свои, но я отказалась, — написала телеведущая. — Честно говоря, я ее сначала не узнала. Она такая худенькая, как запятая!».

После этого пользователи оставили под постом множество комментариев, в которых восторгались фигурой Адель.
«Адель изменилась до неузнаваемости. Стала совершенно другой. Это хорошо в плане здоровья», — поделилась мнением @plazakarpinska.
«Ничего себе. Вот это форма у Адель», — написала @aniajanota.
«Знаменитости теперь, наверное, тоже ее не узнают», — предположила @z_mama_sie_nie_nudze.

Источник: РИА Новости

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