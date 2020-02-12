Выздоровел второй пациент с коронавирусом в России

Китаец, который находился в больнице Читы, выписан из учреждения. Таким образом, в России вылечились оба инфицированных коронавирусом человека. В мире число заболевших превышает 44 тыс., из них 1113 человек погибли

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Врачи выписали из Краевой инфекционной больницы Читы гражданина Китая, заболевшего коронавирусом COVID-19. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональный ситуационный центр.

«С 26 января пациент находился на лечении, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам и порядка он получил. Сегодня он выписан домой», — цитирует агентство главврача Сергея Юрчука.

Речь идет о гражданине Китая, который ранее жаловался на условия содержания в больнице Читы: мужчину не устраивало, что врачи не подтверждают как его диагноз, так и возможное заражение членов его семьи — дочери и жены. Юрчук утверждал, что китаец получает всю необходимую помощь. «РИА Новости» уточняет, что семья мужчины останется в больнице до 14 февраля, сам он пока будет находиться в Чите.

11 февраля из больницы в Тюмени также выписали заболевшую коронавирусом студентку из Китая. Результаты анализов контактирующих с ней людей оказались отрицательными. Таким образом, в России вылечились оба инфицированных COVID-19 человека.

По состоянию на 12 января, число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больницы.

Источник: РБК