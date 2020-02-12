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Не встретил «замечательную» женщину-психолога губернатор Травников на открытии поликлиники №1 в Бердске

14:08 12.02.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Глава региона надеялся пообщаться с медицинским работником, с которой познакомился во время прошлого визита. Однако специалиста не оказалось на рабочем месте.

Не встретил замечательную женщину психолога губернатор Травников на открытии поликлиники №1 в Бердске
Андрей Травников посетил открытие детской больницы
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Робот Николай примет запись на приём по номеру 124 больных из БердскаНе встретил «замечательную» женщину-психолога губернатор Травников на открытии поликлиники №1 в БердскеЕщё 75 новостей

Проинспектировал открытие новой стоматологии в здании бывшей химзаводской поликлиники на ул. Пушкина, 172 губернатор Новосибирской области сегодня, 12 февраля.

По оценке Андрея Травникова, ремонт по нацпроекту выполнен достойно. Глава региона решил посмотреть именно стоматологию, чтобы проверить систему электронную и пообщаться с замечательной женщиной-психологом. Однако позже выяснилось, что именно сегодня женщины-психолога нет на месте. С ней губернатор общался примерно год назад.

— Мы сюда переехали 27 января. За две недели у нас более тысячи пациентов в стоматологическом и поликлиническом отделении, — рассказала губернатору главный врач бердской ЦГБ Алла Дробинская.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» стоматология ЦГБ Бердска переехала в новое здание на ул. Пушкина №172 после ремонта по путинскому проекту «Здравоохранение» в конце января 2020 года.

Напомним, сроки ремонта были нарушены. Экс-главврач горбольницы Юрий Краморов вскоре уволился. На его место 19 августа была назначена Алла Дробинская. 21 августа в Бердск приехали общественники из Москвы Общероссийского народного фронта «За честные закупки». В первую очередь они приехали в центральную больницу города, чтобы проверить почему не были завершены работы. Алла Николаевна держала ответ за срывы сроков. После посещения объектов общественники написали письма в прокуратуру.

Стоматология переехала из здания на ул. Ленина №43. В здании на ул. Пушкина №172 сделан качественный ремонт, обновлена вся медицинская аппаратура. Но за талонами, которые выдаются «день в день», также придется постоять с раннего утра. В редакцию уже неоднократно обращались жители с жалобами на то, что им приходится занимать очередь в пять утра, чтобы попасть на прием к стоматологу.

Талон «день в день» (у каждого врача их выдается 3-5 в день) можно получить только рано утром. Запись ведется с 7.30 утра. Запись на плановый прием идет на две недели вперед. Но с острой болью вас примут без записи и талонов в любое время и окажут первую помощь, рассказали специалисты в регистратуре стоматологии «Курьер. Среда. Бердск».

Заведующая стоматологическим отделением Галина Тестова рассказала, что в новом помещении у них увеличилось количество кабинетов. К тому же они ждут пополнения кадров.

— Все сделано по стандартам. Ощущения только положительные. Добавился хирургический кабинет, был раньше один.К нам пришел хирург на работу, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Галина Владимировна 29 января.
Также стало больше детских кабинетов — три, а было два. Специалисты отметили, что телефон остался прежний и еще добавился один с новосибирским кодом.
Записаться на прием к стоматологу в Бердске можно по телефонам:
8-383-304-78-17; 8-383-41-2-28-87.

Фото и видео Марины Волковой

Не встретил замечательную женщину психолога губернатор Травников на открытии поликлиники №1 в Бердске
Не встретил замечательную женщину психолога губернатор Травников на открытии поликлиники №1 в Бердске
Не встретил замечательную женщину психолога губернатор Травников на открытии поликлиники №1 в Бердске
Не встретил замечательную женщину психолога губернатор Травников на открытии поликлиники №1 в Бердске

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От редакции

Комфортно стало лечить зубы в Бердске?

Николай, 12 февраля 2020 14:26
Пока хвалиться нечем. Эта поликлиника для населенного пункта численностью 10 тыс чел.Для того городишки как наш необходимо строить большой комплекс с парковкой, молочным кофе, кинозалом, детской комнатой.

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