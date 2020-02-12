Город строителей: 7 высоток и 171 частный дом построили за год в Бердске

Подвели итоги строительной отрасли за 2019 год на форуме «Актуальные вопросы городского хозяйства и строительства» в Бердске.
За 2019 год на территории города введено в эксплуатацию 178 жилых объектов, сообщил начальник управления градостроительства Федор Каравайцев. Объем ввода жилых объектов составил 71906 квадратных метров.
Введено в эксплуатацию семь многоквартирных домов общей площадью 41319 квадратных метров, 171 индивидуальный жилой дом площадью 30 587 квадратных метров.
Построили семь высоток
Автор видео Галина Панчева
На территории города имеется пять проблемных объектов: «Лесоторговая база № 1», «Стройинвествроект» (К Маркса, № 57/1), «СибАлмаз» (ул. Морская – два дома), «Капитал» (ул. Маркса, 11), «КапиталИнвест» (ул. Ленина, 124).
Нежилых объектов в 2019 году было построено 23 общей площадью 31 726 квадратных метров.
— Устойчивое развитие территории, в том числе строительной отрасли, невозможно без актуализации и синхронизации документов территориального планирования, градостроительного зонирования и местных нормативов градостроительного проектирования. В этой связи главной задачей является приведение в соответствие с действующим законодательством генерального плана, правил землепользования застройки и местных нормативов градостроительного проектирования, — отметил Каравайцев.
Местные нормативы градостроительного проектирования приведены в соответствие в декабре 2017 года. Заключение контракта на подготовку генерального плана Бердска прошло в июне 2018 года. Утвержден генплан в ноябре 2019 года. В декабре 2019 года заключен контракт на разработку правил землепользования и застройки, утверждение которого запланировано на декабрь 2020 года.
Выдано заключение на реконструкцию вокзального комплекса. После завершения работ площадь здания составит более 1800 квадратных метров. Срок реализации: 2020 и 2021 годы.
В 2019 году ввели в эксплуатацию детсад на 220 мест в микрорайоне Южном.
— Как мы все слышали, Бердск — это город строителей. Мы в 2019 году сдали 71906 квадратных метров жилья. Это много. Планы на 2020 год — 85 000 квадратных метров, на 2021 год — 88 000. Это значительный вклад нашего города в общую картину строительной отрасли области. Мы вторые после Новосибирска, — отметил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/12/511656-gorod-stroitelej-7-vysotok-i-171-chastnyj-dom-postroili-za-god-v-berdske
Сколько будет сдано мест в детских садах и школах?
2020 - планируется (и будет) введена в эксплуатацию новая школа
(это на микрорайоне - на Южном)
Нормально?
Нормально?"
Это за сколько лет? За 40 лет , если не ошибаюсь! Да вы прям себя любимого не жалеете?
Мало того: раскупают даже до сдачи дома.
Так что спрос показателен: деньги у людей есть, желание жить в Бердске тоже.
На этом и закончить философию.
Это называется качество жизни, когда у каждого со временем площадь жилья увеличивается.
хотя это тоже не совпадает с тем, что нам хомячки заясняют что все беднеют, россия вымирает...
жалко хомячков - уже в их сказки никто походу не верит
а вы статистику с конкретикой не путайте!
в какой нибудь там калиновке/малиновек новых домов и не строят.
а вообще, это называется урбанизация: люди переезжают из деревень никому не нужных в города.
города растут, пригороды растут, а захудалые далекие деревеньки вымирают. Это жизнь, ничего странного
да, многовато "буржуев"- закредитованность населения это уже проблема для банков : Сумма долговых обязательств населения страны по кредитам и займам становится критической для безопасности страны. С ростом долгов населения сокращается доля платёжеспособных граждан. Как следствие возникает падение спроса на товары и продукты. Это приводит к сокращению объёмов производства и росту безработицы. Общая сумма долговых обязательств россиян перешагнула отметку 55 триллионов рублей. Из них более 15 триллионов рублей они задолжали на 1 января 2019 года банками. На днях министр экономического развития Максим Орешкин предрек российской экономике «взрыв». Но не роста. По его мнению, уже в 2021 году в стране лопнет пузырь, надувшийся на рынке потребительского кредитования. И если сейчас ничего не делать, то пострадают и граждане, и экономика. ВВП может обвалиться сразу на 3%, страна уйдет в рецессию, разразится полномасштабный кризис. По словам Орешкина, треть кредитов были выданы заемщикам, у которых платеж по этим займам превышает 60% ежемесячного дохода. Понятное дело, что тянуть такую лямку и жить впроголодь долго невозможно.К тому же не секрет, что наиболее высокая долговая нагрузка наблюдается у наиболее бедных слоев населения. Это такой своеобразный «российский феномен». В других странах таким заемщикам ни один банк в жизни бы кредит не выдал. А отправил бы куда? Правильно, в органы социальной защиты. Потому что у нас берут кредиты часто именно в качестве «замены» социальной помощи те, кому, объективно, такая помощь должна быть предоставлена. Ведь что такое часто кредит на «неотложные нужды»? Да порой — на еду. Но «продовольственных талонов» для бедных у нас нет, размеры пособий по безработице — курам на смех, зарплаты маленькие и не обеспечивают достойного существования чуть ли не для половины работающего населения страны.
Или вот мать-одиночка идет за потребкредитом, чтобы собрать ребенка в школу. И тоже потому, что не может рассчитывать на пособие. Или семья берет «потребительский кредит» на высшее образование ребенку. Потому что она не может взять «студенческий кредит», по которому и платежи, а то и начисление процентов настают только после окончания вуза и когда выпускник уже устроится на работу и будет отдавать «из своих». Тут уже много вопросов не только к Орешкину, но и к кураторам социального блока в правительстве. https://www.gazeta.ru/comments/2019/07/24_e_12522811.shtml
многовато "буржуев" в России, правда? )