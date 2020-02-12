Город строителей: 7 высоток и 171 частный дом построили за год в Бердске

Общий объем сданного в 2019 году жилья составил 71906 квадратных метров. Пять крупных строительных объектов остаются проблемными.

Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев подвел итоги строительства в 2019 году

Подвели итоги строительной отрасли за 2019 год на форуме «Актуальные вопросы городского хозяйства и строительства» в Бердске.

За 2019 год на территории города введено в эксплуатацию 178 жилых объектов, сообщил начальник управления градостроительства Федор Каравайцев. Объем ввода жилых объектов составил 71906 квадратных метров.

Введено в эксплуатацию семь многоквартирных домов общей площадью 41319 квадратных метров, 171 индивидуальный жилой дом площадью 30 587 квадратных метров.

Построили семь высоток

Автор видео Галина Панчева



На территории города имеется пять проблемных объектов: «Лесоторговая база № 1», «Стройинвествроект» (К Маркса, № 57/1), «СибАлмаз» (ул. Морская – два дома), «Капитал» (ул. Маркса, 11), «КапиталИнвест» (ул. Ленина, 124).

Нежилых объектов в 2019 году было построено 23 общей площадью 31 726 квадратных метров.

— Устойчивое развитие территории, в том числе строительной отрасли, невозможно без актуализации и синхронизации документов территориального планирования, градостроительного зонирования и местных нормативов градостроительного проектирования. В этой связи главной задачей является приведение в соответствие с действующим законодательством генерального плана, правил землепользования застройки и местных нормативов градостроительного проектирования, — отметил Каравайцев.

Местные нормативы градостроительного проектирования приведены в соответствие в декабре 2017 года. Заключение контракта на подготовку генерального плана Бердска прошло в июне 2018 года. Утвержден генплан в ноябре 2019 года. В декабре 2019 года заключен контракт на разработку правил землепользования и застройки, утверждение которого запланировано на декабрь 2020 года.

Выдано заключение на реконструкцию вокзального комплекса. После завершения работ площадь здания составит более 1800 квадратных метров. Срок реализации: 2020 и 2021 годы.

В 2019 году ввели в эксплуатацию детсад на 220 мест в микрорайоне Южном.

— Как мы все слышали, Бердск — это город строителей. Мы в 2019 году сдали 71906 квадратных метров жилья. Это много. Планы на 2020 год — 85 000 квадратных метров, на 2021 год — 88 000. Это значительный вклад нашего города в общую картину строительной отрасли области. Мы вторые после Новосибирска, — отметил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.