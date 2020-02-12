Робот Николай примет запись на приём по номеру 124 больных из Бердска

Электронную систему, она начнет работу в ближайшее время. Анализы, исследования, обследования в обновленной поликлинике можно пройти через электронный анализатор. Все документы сразу переводятся в электронную базу.

Губернатору презентовали новую поликлинику в Бердске

Презентовали детскую поликлинику №1 Бердска отремонтированную в рамках реализации национального проекта «Здравоохраниние» главврач бердской ЦГБ и мэр Бердска губерантору Новосибирской области Андрею Травникову сегодня, 12 февраля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», детскую поликлинику №1 на ул. Ушакова в Бердске открыли 10 февраля. Напомним, с 20 сентября медучреждение было закрыто на капитальный ремонт. На протяжении почти 5 месяцев врачи принимали маленьких пациентов в поликлинике по адресу: ул. Пушкина, 172.

На встрече губернатору Новосибирской области Андрею Травникову презентовали Антихаккерскую Электронную систему, она начнет работу в ближайшее время. Анализы, исследования, обследования в обновленной поликлинике можно пройти через электронный анализатор. Все документы сразу переводятся в электронную базу. Робот Николай примет запись по номеру 124 на приём больных из Бердска, он же и напомнит о приёме



пациентам. Внедряется и система вызова врача через портал Госуслуг.

Что изменилось

Карты пациентов хранятся в отдельном кабинете, доступ в который только у регистраторов. Записаться на прием к доктору можно и с помощью инфоматов. Через них уже ведется запись к педиатрам и выдаются талоны.

Сегодня в детской поликлинике №1 над каждым кабинетом висит табло электронной очереди. Есть несколько зон для рисования, диванчики, книжки, раскраски, мягкие стулья. Старые мрачные стены преобразились. Рисунки детей из художественной школы «Весна» создавались специально для и ради маленьких пациентов Бердска.

Кабинеты обновленной поликлиники оснащены дорогостоящим оборудованием, свежий ремонт, на стенах – картины со сказочными героями, а в кабинетах – новая мебель и новое оборудование. В комнате матери и ребенка, мамы смогут спокойно покормить грудью и переодеть малышей.

Руководство медучреждения позаботилось и о кабинете для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них оборудовали отдельный туалет.

Кроме того, в детской поликлинике №1 реализуют концепцию «Бережливая поликлиника». Это означает бережное отношение к сотрудникам и посетителям. Эта модель медицинской организации ориентируется на потребности пациента. Пациентов с острой болью и высокой температурой будут принимать в кабинете неотложной помощи. Без записи.

Ультрасовременное оборудование

В поликлинике №1 открылся УЗИ-кабинет с новейшим УЗИ-аппаратом.

В лор-кабинете установлен новый лор-комбайн. Маленькие пациенты могут проверять зрение — офтальмологическое оборудование самого последнего поколения для компьютерной диагностики зрения. А два новых аппарата ЭКГ позволит кардиологу определить работу детского сердца.

В поликлинике работает кабинет для забора анализов и вакцинации.

Новые врачи

В детской поликлинике №1 будут работать 6 педиатров. В настоящее время один из докторов заканчивает ординатуру по направлению «кардиология» – уже в нынешнем году появится детский врач-кардиолог. В обновленной поликлинике будет принимать долгожданный лор-врач.

На здравоохранение Бердска в 2019 году было выделено 63 млн рублей. Ремонт этой поликлиники обошелся в 12 млн рублей. Более 17 млн рублей ушло на приобретение оборудования для двух детских поликлиник. 1,2 млн было потрачено на мебель, 5 млн – на организацию электронной очереди, еще 5 млн – на компьютеры.

В настоящее время совместно с Ростелекомом идет работа над созданием колл-центра, который позволит оптимизировать дозвон до поликлиники – записаться на прием, вызвать врача на дом, получить консультативную помощь. На базе детской поликлинике №2 создают колл-центр с 9 операторами. БЦГБ проинформирует о начале работы колл-центра. Пока номера регистратур остаются прежними.

Детская поликлиника №1 на ул. Ушакова начала работу 11 февраля с 8.00. Тел. 8(38341) 2-07-27, (38341) 3-14-44.

Видео Марины Волковой: