Приостановили оформление документов для жителей Китая в Новосибирской области

Решение о приостановке приема документов для жителей КНР приняли в МВД.

Остановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию

В рамках исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 153-р подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китайской Народной Республики, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории Российской Федерации.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области