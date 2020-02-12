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Приостановили оформление документов для жителей Китая в Новосибирской области

13:30 12.02.2020 Фото: Worksteptochina.com
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Решение о приостановке приема документов для жителей КНР приняли в МВД.

Приостановили оформление документов для жителей Китая в Новосибирской области
Остановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию

В рамках исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 153-р подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китайской Народной Республики, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории Российской Федерации.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

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