Переговоры о разоружении хотят вести с Россией в США

Согласно изложенной им информации, российско-американские контакты по вопросам разоружения и контроля над вооружениями, в том числе относящиеся к ДСНВ, продолжатся в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп весьма заинтересован в диалоге с Россией по вопросам контроля над вооружениями и разоружения. Однако Вашингтон сформулирует свою позицию относительно возможности продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) позже. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, выступая во вторник в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Что касается Нового ДСНВ… Мы будем вести переговоры с россиянами по вопросам ядерных вооружений и вопросов разоружения. Мне кажется, россияне и президент [Владимир] Путин в этом заинтересованы. Президент Трамп очень в этом заинтересован. Надо подождать и посмотреть, как пойдут эти переговоры. Будем ждать, как в это впишется вопрос Китая, когда подключатся эксперты, когда начнет вырисовываться какое-либо потенциальное соглашение», — сказал советник американского лидера.

При этом он утверждал, что Соединенные Штаты не в состоянии уже сейчас высказать свое мнение о дальнейшей судьбе ДСНВ, срок действия которого истекает менее чем через год. «Не думаю, что мы можем это предсказать сейчас», — отметил О’Брайен.

Согласно изложенной им информации, российско-американские контакты по вопросам разоружения и контроля над вооружениями, в том числе относящиеся к ДСНВ, продолжатся в ближайшее время. Однако никаких деталей О’Брайен не привел.

«Думаю, мы будем вести переговоры с российским правительством и президентом Путиным, а не делать это через прессу. Мы сядем [за стол переговоров] с российскими коллегами очень скоро, и мы будем вести речь об этих важных вопросах. Радует, что президент Путин выступает с публичными заявлениями [на этот счет] и производит впечатление чрезвычайно приверженного переговорам о ядерном разоружении. Президент Трамп тоже привержен этим переговорам. Так что я рассчитываю, что в ближайшем будущем мы сядем [за стол переговоров] с российскими дипломатами, чтобы обсуждать [вопросы] о рамках этих переговорах, куда мы хотим прийти в результате этих переговоров», — подчеркнул помощник американского лидера. Он комментировал высказывания российского лидера о том, что Москва готова продлить ДСНВ без предварительных условий.

«А путеводной звездой [для Вашингтона] здесь всегда является вопрос о том, что укрепляет безопасность Америки. И, будем надеяться, в данном случае то, что укрепляет безопасность Америки, укрепляет и безопасность России», — добавил помощник руководителя администрации США.

«Означает ли это, что вы едете в мае в Россию, как приглашал президент Путин?» — спросила у него ведущая дискуссии. Однако О’Брайен только улыбнулся ей в ответ.

Трампу было направлено официальное приглашение принять участие в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Американский лидер заверил в ноябре, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, что хотел бы приехать на 9 мая в Москву. Тем не менее он фактически предупредил, что этому может помешать предвыборная гонка в Соединенных Штатах. Выборы в США пройдут в ноябре.

Китай не заинтересован

Китай в настоящий момент не демонстрирует заинтересованности в присоединении к переговорам по контролю над вооружениями, отметил помощник президента США по нацбезопасности.

«К настоящему моменту Китай, что неудивительно, не заинтересован в контроле над вооружениями < ...> У них есть средства, и они очень быстро продвигаются вперед в < ...> системах вооружений», — сказал он.

При этом О’Брайен подчеркнул, что в таких переговорах заинтересованы Москва и Вашингтон. Помощник президента США полагает, что успешное взаимодействие с Россией в этом вопросе поможет вовлечь в процесс и Китай.

«Мы надеемся, что если мы сможем продвинуться в вопросе переговоров по контрою над вооружениями с РФ, это будет давлением на Китай, со стороны Китая будет желание не навлекать на себя расходы, связанные с гонкой вооружений, они захотят присоединиться к этим усилиям», — пояснил О’Брайен. Кроме того, он выразил мнение, что «Китай лучше подготовлен к гонке вооружений < ...> чем Россия когда-либо».

На прошлой неделе О’Брайен заявил, что, Вашингтон в скором времени начнет переговоры с Москвой по контролю над вооружениями и ядерным вопросам. Тогда он также отметил, что администрация США исходит из того, что вопрос о возможном продлении или замене российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) остается открытым.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября на вопрос корреспондента ТАСС, президент США Дональд Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, американский лидер не ответил.

В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не намерена пытаться заставить Пекин принимать участие в диалоге с Вашингтоном по контролю над вооружениями.

Источник:ТАСС