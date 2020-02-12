Желтухой заболела новорожденная дочь актрисы Миллы Йовович

Йовович пояснила, что при грудном вскармливании девочка быстро засыпает, поэтому ее кормят сцеженным молоком из бутылочки.

Актриса опубликовала фотографию, на которой Ошин из бутылочки кормит старшая сестра Дашиэл.

Голливудская актриса и модель Милла Йовович рассказала о болезни, которой страдает ее новорожденная дочь Ошин.

Артистка написала в инстаграме, что у девочки тяжелый случай желтухи. Йовович сообщила, что из-за заболевания они с ребенком уже целую неделю находятся в больнице.

Актриса опубликовала фотографию, на которой Ошин из бутылочки кормит старшая сестра Дашиэл.



«Нам сказали, чем больше молока она съест, тем быстрее поправится», — говорится в посте.Йовович пояснила, что при грудном вскармливании девочка быстро засыпает, поэтому ее кормят сцеженным молоком из бутылочки.«У бедняжки так много маленьких царапин на пятках, где брали кровь, чтобы проверить ее на антитела. У меня разрывается сердце каждый раз, когда я думаю об этом. Но, надеюсь, сегодняшний анализ крови покажет, что ей стало лучше», — написала она.Милла Йовович родила Ошин 3 февраля. Девочка стала третьим ребенком актрисы в браке с режиссером Полом Андерсоном.

Источник: РИА Новости