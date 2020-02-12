Пьяных водителей будут ловить на выходных в Бердске

В усиленном режиме сотрудники подразделений дорожно-патрульной службы будут проверять водителей

По итогам 2019 года на территории Новосибирской области по вине водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 234 дорожно-транспортных происшествия, в которых 61 человек погибло и 313 человек получили травмы различной степени тяжести.

Для профилактики и предупреждения нарушений Правил дорожного движения, с целью пресечения фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, с 14 по 17 января 2020 года на территории Новосибирска и Новосибирской области будет проводиться комплексное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

В усиленном режиме сотрудники подразделений дорожно-патрульной службы ГИБДД Новосибирской области и Новосибирска будут проверять водителей, при необходимости направлять на медицинское освидетельствование в порядке, установленном законодательством РФ.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, за которое предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком от полутора до трех лет, а также штраф в сумме 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет за собой лишение права управления на тот же срок. В случае, если водитель лишен водительских прав или не имеет их и отказывается от прохождения медицинского освидетельствования, он подлежит аресту сроком до 15 суток.

Источник: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области