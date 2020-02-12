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К педиатру без препятствий: пандус и туалет для инвалидов оборудовали в детской поликлинике №1

15:37 12.02.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Ремонт в здании поликлиники на ул. Ушакова обошелся в 12 млн рублей. На 17 млн купили новое оборудование — УЗИ-аппарат, лор-комбайн и другое.

К педиатру без препятствий: пандус и туалет для инвалидов оборудовали в детской поликлинике №1
Туалет для маломобильных горожан оборудовали в детской поликлинике №1
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
К педиатру без препятствий: пандус и туалет для инвалидов оборудовали в детской поликлинике №1

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Детскую поликлинику №1 на ул. Ушакова в Бердске открыли 10 февраля. Напомним, с 20 сентября медучреждение было закрыто на капитальный ремонт. На протяжении почти 5 месяцев врачи принимали маленьких пациентов в поликлинике по адресу: ул. Пушкина, 172.
— После ремонта граждане маломобильной группы населения смогут получить медицинские услуги беспрепятственно. Благодаря удобному пандусу можно заехать в поликлинику. На первом этаже есть специальный кабинет для приема. Имеется туалет, что немаловажно, особенно для детей, — рассказала начальник социального обслуживания населения Бердска
«Курьер.Среда.Бердск»Наталья Скоромных.

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От редакции

Вы довольны ремонтом детской поликлиники №1?

АнтиЯ, 12 февраля 2020 17:31
Какая порнография, коммуникации в свободном доступе, судя по фотографии все дешевое и кривое

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